هيفاء وهبي: هناك "حملة سخيفة" مُدبَّرة لتشويه صورتي

ردت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي على الصور التي نسبت إليها مؤخرا، وقيل إنها جاءت خلال مشاركتها ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو.

حيث اعتبرتها هيفاء وهبي تأتي ضمن ما وصفته بـ"حملة سخيفة"، من أجل تشويه صورتها، موجهة نصيحة إلى من يحاول القيام بمثل هذا الأمر.

وعلقت هيفاء وهبي على الأمر، من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام".

وبعد أن نشرت تلك الصور وعلقت تحت عنوان "الغيرة وعمايلها"، وعلقت هيفاء قائلة "لما تحبوا تشوهوني لصير شبهكم ابقوا انتبهوا.. لأن الحاجب الأيمن طار أثناء تأدية وظائفكم".

وتابعت هيفاء وهبي سخريتها مما جرى مع إطلالتها قائلة "المرة الجاية شيلوا الجمال بس خلوا الحاجب عريض.. وسلمولي على اللي دافعين مصاري على هالحملة السخيفة".

واعتبرت هيفاء وهبي أن الصورة المنشورة جرى تعديلها عبر برامج تعديل الصور بشكل متعمد لإظهارها بهذا المظهر، ودللت على الأمر بكون الصور لا تظهر حاجبها بشكل صحيح، وهو ما يؤكد أنها جرى تعديلها.