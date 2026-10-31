بعد مئتي عام من الغموض .. اكتشاف موقع أول صورة فوتوغرافية التقطت في التاريخ

بعد ما يقرب من قرنين على التقاط واحدة من أشهر الصور في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، تمكن ثلاثة مخرجين سويديين من تحديد الموقع المرجح الذي التقط منه المصور والمخترع الفرنسي لويس داجير أول صورة فوتوغرافية معروفة يظهر فيها أشخاص، والتي تعود إلى عام 1838 في العاصمة الفرنسية باريس.

وتظهر الصورة التاريخية رجلًا يعمل في تلميع الأحذية مع أحد زبائنه في شارع باريسي، بينما تبدو بقية المنطقة شبه خالية، رغم أن الشارع كان يعج بالمارة وقت التقاطها.

ويعود سبب اختفاء معظم الأشخاص إلى أن تقنيات التصوير في ذلك الوقت كانت تتطلب تعريضًا طويلًا للضوء، ما أدى إلى عدم ظهور الأشخاص المتحركين، بينما بقي الرجلان ثابتين مدة كافية لتسجيل صورتيهما.

وبدأ المخرجون ماكسيميليان فان آرتريك وأكسل دانييلسون وكالي بومان رحلة البحث قبل نحو عامين، بعد اكتشافهم أن الموقع الدقيق لالتقاط الصورة لم يكن معروفًا رغم أهميتها التاريخية.

واستخدم الفريق تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد والخرائط القديمة والوثائق التاريخية لإعادة بناء المنطقة كما كانت خلال القرن التاسع عشر.

كما استعان المخرجون بشركتين معماريتين في فرنسا والسويد، وتوصل التحليلان إلى موقعين محتملين لا يفصل بينهما سوى مترين، ليختار الفريق نقطة وسطى باعتبارها الموقع المرجح.

ووضعت لوحة تذكارية في أرضية ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، تتضمن معلومات عن الصورة التاريخية وموقع التقاطها.

ويخطط المخرجون لمواصلة أبحاثهم حول بدايات التصوير الفوتوغرافي، مع دراسة إصدار كتاب وتنظيم معرض خلال العام المقبل.