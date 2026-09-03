موقف طريف لجورج كلوني مع مصورة صحفية خلال مهرجان البندقية

سلّم جورج كلوني جائزة الانجاز مدى الحياة إلى مصورة فرانس برس تيتسيانا فابي، والتقط بعض الصور بكاميرتها في موقف طريف خلال مهرجان البندقية السينمائي.

وبعد تسلّمه جائزة الأسد الذهبي الأربعاء، وقف النجم الأميركي أمام حشد من المصورين برفقة صديقته الممثلة لورا ديرن على السجادة الحمراء.

ثم توجه إلى فابي، مصورة وكالة فرانس برس التي تغطي أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والسياسية لمكتب الوكالة في روما.

وقال لها "أهديكِ جائزة الأسد"، قبل أن يضيف "سألتقط الصورة".

وانتشرت صور تلك اللحظة، وصورة التقطها كلوني لفابي وهي تبتسم حاملة الجائزة، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فابي عن لقائها مع الممثل والمخرج الحائز جائزة أوسكار "لا أعرف لماذا اختارني".

وأضافت "لقد فوجئت كثيرا، في البداية شعرت ببعض الانزعاج. وضع الجائزة في حضني وأخذ كاميرتي!".

قالت فابي إن كلوني شكرها كثيرا وهو يُعيد إليها الكاميرا، فيما قالت لها ديرن "مبروك!".

وكان كلوني قد وصل الأربعاء لحضور افتتاح مهرجان البندقية، الأقدم في العالم، والتقط الصور مع المصورين الذين يغطون هذا الحدث الإيطالي الباهر.

كما حظي بتكريم من جمعية مصوري البندقية، والتقط صورا مع الباباراتزي "صائدي الصور"، بالإضافة إلى بعض الصور بعدسة مصور آخر من وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وأبدت فابي دهشتها من براعة كلوني في استخدام الكاميرا الاحترافية.

وقالت "لقد التقط أربع صور، وكانت جميعها واضحة تماما! كانت صورا ممتازة. ربما علينا توظيفه؟".