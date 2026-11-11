نجوم «حمدان بن محمد الدولية للتصوير» يطاردون الدهشة من أعماق البحار إلى قمم الجليد

من أعماق البحار إلى قمم الجبال الجليدية، ومن أسرار الطبيعة وتفاصيلها المدهشة إلى الحكايات الإنسانية وما تختزنه من مشاعر وتناقضات، اصطحبت عدسات المصورين الفائزين بالدورة الـ15 من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، المشاهدين في رحلة بصرية تتجاوز حدود المكان والزمان، لتروي بالضوء حكايات استثنائية وتوثّق لحظات نادرة تختزل جمال العالم وثراء تفاصيله.

وبين تلاقي الضوء والظل، وتباين المشاهد الطبيعية، وعمق التجارب الإنسانية، بحث المصورون عن لحظات فارقة لا تتكرر، واقتنصوا مشاهدهم بشغف وصبر وإصرار، عبر محاولات متواصلة وانتظار طويل للحظة المناسبة.

والصورة، في رؤيتهم، ليست مجرد تكوين بصري مكتمل العناصر الجمالية، أو مشهد عابر تجمّدت تفاصيله داخل إطار، بل حكاية نابضة بالحياة، تحمل إحساساً وتثير سؤالاً وتفتح أمام المشاهد مساحة للتأمل واكتشاف ما وراء المشهد.

إنها لغة بصرية تتجاوز حدود الكلمات، وتمنح اللحظة العابرة قدرة استثنائية على البقاء، وتحوّل التفاصيل الصغيرة إلى قصص تستحق أن تُروى.

حظ وصبر

وقال المصور السلوفاكي، فيليب هريبيندا، الفائز بالمركز الأول في المحور العام الملون، عن صورته «تشريح الأرض الحية»، لـ«الإمارات اليوم»: «من الصعب جداً التعرف إلى ما يظهر في الصورة، ولكنها تحتوي على نهر جليدي في الأسفل، فيما يبدو في الجزء الأعلى أن هناك أشجاراً، ولكنها عبارة عن رمل أسود وتكوينات نباتية، وقد التقطت الصورة في آيسلندا، وفي منطقة يصعب الوصول اليها، إذ كنت أستكشف المكان مع زوجتي خلال السنوات الأربع أو الخمس المنصرمة، وانتظرت سنوات كي أتمكن من التقاط الصورة في سبتمبر من العام الماضي، وذلك لأن الأنهار الجليدية تتبدل باستمرار».

ولفت إلى أن المصور في الطبيعة عليه أن يكون محظوظاً وصبوراً، وأحياناً يحتاج للأمرين معاً، من أجل تكوين الظروف المثالية لالتقاط صورة مميزة، مشيراً إلى أن السفر هو الجزء الأصعب في تصوير الطبيعة، لأن المصور ليس سائحاً، ويتطلب التصوير تسلق الجبال والسير كثيراً، ومواجهة عوامل المناخ التي تتبدل فجأة، موضحاً أنه توّج شغفه بالتصوير بالفوز بالجائزة بعد أن كان في لجنة التحكيم في الدورة السابقة.

من عالم الرياضة

من عالم الرياضة انتقل الكويتي فيصل حمادة إلى التصوير ليحقق الفوز بالمركز الثاني عن فئة التصوير الرياضي، وعن رحلته قال لـ«الإمارات اليوم»: «كنت رياضياً، وقوبلت في سباقات الفورمولا في عام 2009، وبعدها بدأ الشغف الكبير في مجال الرياضة وتحديداً السباقات، ومنه انتقلت إلى تصوير السباقات».

وأضاف: «التحدي في تصوير الرياضة ولاسيما في مجال السباقات يكمن في محاولة ملأ الفراغات التي تكون في الخلفية، ولهذا أستخدم بعض التقنيات المساعدة، فضلاً عن استخدام الفلاتر على العدسة، مع الإشارة الى وجود اختلاف في التعامل مع صورة توثيقية للحدث، أو تقديم صورة جمالية قد تتيح استخدام برامج التعديل، لأن الهدف في نهاية المطاف الفكرة الإبداعية في الصورة»، واعتبر حمادة أن المصور الذي يلتقط الصور التي تحمل الكثير من الحركة يحتاج إلى الالتزام بالتقنيات، موضحاً أن «الصورة التي فازت لم تكن الصورة الأساسية التي شارك بها، معبراً عن فخره وسعادته بتحقيق هذه الجائزة، لاسيما بعد 20 سنة من العمل في مجال التصوي».

أصالة الفكرة

ومن قلب البحر وباستخدام تقنية تجمع بين ما هو فوق سطح الماء وما تحته، انتزع المصور السويسري، فرانكو بانفي، المركز الثاني في المحور الملون، عن صورته «تحالف على حد الماء»، لافتاً إلى أنه نجح في توثيق لحظة تجمع بين سلحفاة وطائر، مشيراً إلى أنه تمكن من التقاط الصورة بعد محاولته الاقتراب منهما بحذر، إذ حرص على عدم إزعاجهما أو إثارة خوفهما. وأشار إلى أنه اعتمد على عدسة واسعة الزاوية، وإعدادات دقيقة لعمق المجال، من أجل إظهار ما فوق الماء وتحته في إطار واحد. وأكد أن احترام الحيوانات ومنحها الشعور بالأمان، جزء أساسي من نجاح الصورة، معتبراً أن التميّز لا يرتبط بالجودة التقنية فحسب، بل بأصالة الفكرة وتقديم مشهد مختلف، وعبّر عن فرحه بتحقيق الفوز بالجائزة التي تلقت إلى اليوم مليون صورة.

قبل بزوغ الفجر

وقال المصور الإيطالي، راميرو تورنتس، الفائز بالمركز الثالث في المحور العام الملون، عن صورته «بين الجليد والمجرات»، إن هذه الصورة التقطت في أبريل 2025، في منطقة باتاغونيا في الجانب الأرجنتيني منها، وذلك قبل بزوغ الفجر. وشدد على أن التوقيت الذي التقط فيه الصورة، يتيح إمكانية رؤية مجرة درب التبانة، وفي الوقت نفسه بعض الأضواء في الأفق التي تظهر خلف الجبال، فضلاً عن ضوء خافت من القمر، مبيناً أن المشهد يجمع بين العديد من العناصر الجمالية، وقد بدأ بزيارة المكان منذ عام 2017، إلى أن تمكن من التقاط الصورة بعد محاولات عدة. ورأى أن المصور يجب أن يتحلى بالصبر، فالحظ وحده لا يكفي، بل لابد من ملاحقة الفرصة حتى تأتي اللحظة المناسبة، مبيناً أنه على الرغم من أنه بدأ بالتصوير كهواية، فإنه اليوم بات يقوم برحلات خاصة من أجل تعليم التصوير والاستمتاع بالطبيعة.

مصور العام

فيرونيك دو فيغوري. تصوير: شيماء أحمد

حققت المصورة الفرنسية، فيرونيك دو فيغوري، جائزة مصور العام من هيبا، وقالت عن هذا التكريم: «بدأتُ مصورة صحافية منذ 25 عاماً، وكنت أغطي مناطق النزاعات، وعشت أربع سنوات في أفغانستان، ومازلت أعود إليها بين الحين والآخر، وأحاول أن أركّز في عملي على ما يحدث خلف الخطوط الأمامية للمعارك، وما يرتبط بالمدنيين والنساء والعائلات».

وأضافت: «التقط صوري دائماً بالألوان، لأنني أرفض النظرة شديدة الاختزال التي تقسم العالم إلى أبيض وأسود، وأرى أن الواقع أكثر تعقيداً، وأحب أن أرى التفاصيل الدقيقة وأن أذهب إلى ظلال الألوان التي تعكس هذا التعقيد».

ونوهت بأنها تميل إلى اختيار القصص التي تشعر برغبة في روايتها، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على قصة تتناول الحب في ظل حكم «طالبان»، لأنها ترغب في أن يشعر من يرى صورها بالقرب من هذه الصور، وبأنها تقدم حكاياتهم.

وعبّرت عن فخرها باختيارها مصورة العام، مشيرة إلى أنه تكريم رفيع المستوى، ولاسيما أن التصوير مجال محفوف بالكثير من التحديات، ولاسيما القيود التي تمنع الوصول إلى العديد من الأماكن.