أفضل غذاء يمنع ظهور الشعر الأبيض

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

غالباً ما يرتبط الشعر الأبيض أو الرمادي بالأشخاص في مرحلة الشيخوخة أو من هم على مشارفها، لكن في بعض الأحوال يعاني أشخاص في مرحلة منتصف العمر وما قبلها من ظهور الشيب الذي يؤرقهم، ويقول خبراء التغذية إن هناك أدلة متزايدة على أن إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يؤخر ظهور الشعر الأبيض، ومن هذه التغييرات دمج بذرة واحدة في نظامك الغذائي، ألا وهي السمسم الأسود.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن خبيرة اللياقة البدنية والتغذية نتالي كوموفا، قولها إن الشيب المبكر قد يكون مرتبطاً بالإجهاد وكلما طال انتظار الشخص قبل التصرف زادت صعوبة استعادة الخلايا الصبغية.

وأوضحت أن بذور السمسم هي مضاد طبيعي للشيب لأنها تغذي فروة الرأس بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نشاط الخلايا الصباغية، ووفقاً لكوموفا، تعتبر بذور السمسم الأسود من أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة.

وأضافت: "بذور السمسم تحتوي على نسبة عالية من الزيت وتحتوي على كميات عالية بشكل استثنائي من مضادات الأكسدة، والعديد من العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب والنحاس والزنك والفوسفور والأحماض الأمينية والألياف الغذائية والسيلينيوم".

وتابعت أن مضادات الأكسدة الموجودة في بذور السمسم الأسود تساعد في مواجهة أو تحييد آثار الجذور الحرة التي تعزز تلف الخلايا وتسبب علامات الشيخوخة، وتساهم بكفاءة في تعزيز نمو الشعر، كما تحتوي على عدد من المركبات النشطة التي تساهم في الوقاية من فقدان السمع وضعف الذاكرة وضعف البصر.

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