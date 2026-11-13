إحذروا الوصفات المنزلية لتبييض الأسنان

يسعى كثيرون إلى الحصول على أسنان أكثر بياضًا باستخدام وصفات منزلية بسيطة، لكن بعض الطرق الشائعة قد لا تحقق نتائج فعلية، بل قد تؤدي إلى تآكل طبقة المينا وزيادة حساسية الأسنان، خصوصًا عند الإفراط في استخدامها.

وتشمل الوصفات المتداولة استخدام قشر الموز والبرتقال، وصودا الخبز، والفراولة، والليمون، والملح، إلى جانب المضمضة بالزيوت، مثل زيت جوز الهند والسمسم وعباد الشمس.

لكن فاعلية هذه الطرق في تبييض الأسنان ليست مثبتة علميًا بشكل كافٍ، كما أن المواد الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، والمساحيق الكاشطة، مثل الملح وصودا الخبز عند استخدامها بطريقة غير مناسبة، قد تضر بالمينا وتزيد الحساسية.

أما المضمضة بالزيت، المعروفة باسم "سحب الزيت"، فلم تثبت الدراسات العلمية أنها تبيّض الأسنان، ولا يمكن أن تحل محل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

وينصح بالتمييز بين التصبغات السطحية والتغيرات الداخلية في لون الأسنان، واختيار منتجات التبييض المخصصة وفق تعليماتها، أو استشارة طبيب الأسنان عند الحاجة.

ويحذر المختصون من الإفراط في تجربة الوصفات المنزلية، لأن طبقة المينا لا تتجدد بعد تآكلها، مع ضرورة التوقف عن استخدام أي وصفة عند ظهور الألم أو الحساسية.