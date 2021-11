صورة مذهلة تكشف روعة كوكب المريخ

نشر مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، صورة بانورامية مذهلة التقطتها مركبة Curiosity Mars من كوكب المريخ.

وقال أعضاء فريق البعثة الذين أذهلهم المشهد الفني الرائع، إن المركبة التابعة لوكالة ناسا التقطت الصورة من أحد الجبال في المريخ، بزاوية واسعة من خلال كاميرات الملاحة.

وقال الفريق إن المشهد كان جميلاً للغاية وتم التقاطه بأعلى جودة يمكن لكاميرات الملاحة القيام بها.

Greetings from high up on Mars’ Mount Sharp! My team combined two black-and-white images from different times of the day and added colors to make this artistic landscape. There’s beauty all around us if we let ourselves be inspired.



Yours Truly, Curiosityhttps://t.co/VEjQhuBjFy pic.twitter.com/JxLregYifY