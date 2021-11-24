صورة مذهلة تكشف روعة كوكب المريخ

المصدر:
  • ترجمات - الإمارات اليوم
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نشر مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، صورة بانورامية مذهلة التقطتها مركبة Curiosity Mars من كوكب المريخ.

وقال أعضاء فريق البعثة الذين أذهلهم المشهد الفني الرائع، إن المركبة التابعة لوكالة ناسا التقطت الصورة من أحد الجبال في المريخ، بزاوية واسعة من خلال كاميرات الملاحة.

وقال الفريق إن المشهد كان جميلاً للغاية وتم التقاطه بأعلى جودة يمكن لكاميرات الملاحة القيام بها.

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