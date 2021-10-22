قناة إخبارية ترتكب خطأ فادحاً ببث فيديو مخل أثناء تقرير الطقس

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تعرضت قناة إخبارية تلفزيونية في ولاية واشنطن لخطأ فادح بعد أن بثت المحطة عن طريق الخطأ مقطعًا إباحيًا قصيرًا أثناء تقرير عن حالة الطقس.

اللقطات الفاضحة التي ظهرت على قناة KREM التابعة لشبكة سي بي إس في الساعة 6:30 مساء يوم 17 سبتمبر.

ووفقاً لتقرير في "ديلي ميل" البريطانية، بدت عالمة الأرصاد الجوية ميشيل بوس، أثناء تشغيل المقطع خلفها، غير مدركة للخطأ الفادح لأنها أخبرت المشاهدين أن الولاية ستشهد أيامًا إضافية "من الطقس الحار، مع درجات حرارة دافئة من المتوقع أن تضرب المنطقة.

تم إيقاف المقطع لاحقًا وقامت القناة بعد ذلك بتكبير خرائط الطقس التي يتم عرضها. في غضون ذلك، انهالت اتصالات المشاهدين الذين شاهدوا تقرير الطقس بمكالمات هاتفية عديدة، قائلين إنهم شعروا بالانزعاج من الصور.

حوالي الساعة 6:30 مساءً يوم الأحد، بدأ قسم شرطة سبوكان في ولاية واشنطن في تلقي مكالمات بخصوص ما وُصف بأنه صورة إباحية أو صريحة تظهر أثناء نشرة جوية تلفزيونية.

اعتذرت قناة KREM عن الحادث بعد ساعات، وقال أحد المسؤولين في القناة "كل العاملين في القناة يريدون الاعتذار عن شيء حدث في نشرة أخبار الساعة 6 مساءً الليلة. تم بث مقطع فيديو غير لائق في الجزء الأول من العرض. نحن نعمل بجد للتأكد من عدم حدوث شيء كهذا مرة أخرى ".

تحقق الشرطة حاليًا في الأمر، على الرغم من عدم تحميل أي شخص المسؤولية حتى الآن. وقالت إدارة القناة إنها ستحقق في كيفية ظهور الصورة، كما أنها تتعاون بشكل كامل مع الشرطة.

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