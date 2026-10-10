أمريكية تقتل زوجها خلال تلقينه درساً حول قواعد استعمال الأسلحة النارية !

وُجّهت اتهامات لامرأة من ولاية بنسلفانيا بقتل زوجها إثر إصابته بطلق ناري قاتل خلال مشادة دارت حول قواعد السلامة المتعلقة بالأسلحة النارية حيث ادعى المحققون أنها صرحت بأنها ضغطت على الزناد "لتلقينه درساً".

وتواجه "دون فريمان"، البالغة من العمر 44 عاماً، تهماً تشمل القتل الجنائي، والاعتداء الجسيم، وتعريض حياة شخص آخر للخطر بتهور، وذلك عقب الحادث الذي وقع في منزلها ببلدة "آدامز" وأسفر عن مقتل زوجها "برادلي".

ووفقاً لإفادة جنائية حصلت عليها قناة "WJAC" الإخبارية المحلية، عُثر على "برادلي" (40 عاماً) في منزل الزوجية مصاباً بطلق ناري واحد في الصدر، وذلك بعد استجابة الشرطة لاتصال طوارئ.

كما عُثر في غرفة المعيشة بالمنزل على مسدس من طراز "سميث آند ويسون" عيار 9 ملم. وذكرت السلطات أن "فريمان" اعترفت بإطلاق النار على زوجها وقتله أثناء استجوابها، وذلك إثر مشادة نشبت بسبب تركه سلاحه الناري في مكان مكشوف. وأفاد المحققون بأنها كانت قد توسلت إلى زوجها مراراً وتكراراً بشأن ترك الأسلحة النارية دون تأمين، خوفاً على سلامة أطفالها، إلا أنه رفض طلبها بنقل السلاح إلى مكان آمن.

وبحسب قناة "WJAC"، قامت الزوجة بعد ذلك بالتقاط المسدس وتوجيهه نحو صدر "برادلي" ثم ضغطت على الزناد. وعقب سقوط "برادلي" أرضاً، ألقت "فريمان" المسدس بعيداً في الغرفة واتصلت بخدمة الطوارئ ، بينما قام أحد أبنائها بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لوالده تزامناً مع توجه فرق الطوارئ إلى المنزل.

ومع ذلك، أُعلن لاحقاً عن وفاته، حيث أكد الطبيب الشرعي في مقاطعة "كامبريا"، "جيف ليز"، أن الوفاة نجمت عن إصابة بطلق ناري واحد في الصدر.وتخضع "فريمان" للاحتجاز حالياً عقب الحادث، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 15 أكتوبر.