الحكومة أعلنت وفاتها بالخطأ .. أمريكية تحاول منذ عامين إثبات أنها على قيد الحياة

تخوض مسنة أمريكية تبلغ من العمر 84 عامًا معركة منذ أكثر من عامين مع الجهات الحكومية في الولايات المتحدة، لإثبات أنها لا تزال على قيد الحياة عقب إعلان وفاتها خطأً من قبل السلطات الرسمية.

وبحسب ما نقلته قناة (WFLA) التابعة لشبكة (NBC)، بدأت معاناة بريسيلا سلاك، المقيمة في ولاية فلوريدا، عقب وفاة زوجها قبل عامين، حيث أدرج اسمها خطأً ضمن قائمة الوفيات الصادرة عن إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية.

وأدى هذا الخطأ الإداري إلى إلغاء حسابها المصرفي وبطاقتها الائتمانية، وحرمانها من تقاضي معاشها التقاعدي، بالإضافة إلى شطب اسمها من سجلات الناخبين ومنعها من التصويت.

وأوضحت "سلاك" أنها تعاملت مع الأمر بحس من الفكاهة في البداية، ووصفت الأمر بالخطأ البشري المتوقع تصحيحه بسهولة، إلا أن الأزمة تكررت في مؤسسات متعددة، رغم تمكنها من تعديل وضعها داخل سجلات إدارة الضمان الاجتماعي لاحقًا.

وتفاقمت المشكلة مؤخرًا بعد تلقيها إخطارًا من مصلحة الضرائب الأمريكية، يزعم تقديمها إقرارًا ضريبيًا باستخدام رقم ضمان اجتماعي يعود لشخص متوفى.

وتسبب التضارب بين المؤسسات في إدخال "سلاك" في متاهة تعاملات ذهابًا وإيابًا بين المصلحة وإدارة الضمان، ما دفعها للمطالبة بضرورة تحمل الجهات الحكومية مسؤولية التنسيق بين قواعد بياناتها وحل الأزمة بشكل قاطع.

وأكد متحدث باسم مصلحة الضرائب لشبكة (WFLA) تصعيد قضية "سلاك" إلى قسم متخصص بالدفاع عن حقوق دافعي الضرائب لبحث حلها نهائيًا.