مصري يلقي بنفسه من أعلى جسر في الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم شخص مصري مقيم بالكويت على الانتحار من أعلى أحد الجسور، حيث أفادت وسائل إعلام كويتية بأنه جارٍ إنعاشه، لا سيما في ظل استمرار وجود نبض بجسده.

من جانبه، أفاد سائق تاكسي، بأن المنتحر كان برفقته في السيارة وطلب منه التوقف لينزل من السيارة ويلقي بنفسه من أعلى جسر جابر، وفقًا لصحيفة الراي الكويتية.

كما أضاف سائق التاكسي، أن المقيم المصري نزل من السيارة ورمى نفسه بالبحر، فيما هرعت قوات الحماية المدنية للبحث عنه وإنقاذه.

ووفقا للصحيفة الكويتية، فإن المنتحر من جنسية مصرية حسب إفادة سائق التاكسي، وتم العثور عليه وجارٍ إنعاشه لوجود نبض.

وقبل أسبوعين من الأن انتحر مصري اخر في الكويت في إطار سلسلة قضايا مشابهة في الكويت مع بدء جائحة كورونا، والتي طالت معظم الجنسيات وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

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