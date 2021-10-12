ثعبان مرعب يخرج لامرأة من المرحاض.. صور

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

أصيبت امرأة بالذعر والرعب بعد أن وجدت ثعباناً ضخماً في مرحاض منزلها ببريطانيا قبل جلوسها على المقعد مباشرة.

وكانت لورا ترانتر، 34 عاماً، ذاهبة لاستخدام حمام منزلها في مدينة ستوربريدج البريطانية، وكادت أن تجلس على رأس الثعبان عندما ذهبت إلى الحمام، لكنها لاحظت وجودة فهربت سريعاً واستعانت بأحد المتخصصين للسيطرة عليه وإخراجه، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

وأشارت المرأة إلى أن الثعبان كان سميناً جداً لدرجة أنه لم يستطيع الهروب إلى داخل المرحاض مرة أخرى، ولجأوا إلى وضع سائل الغسيل في المرحاض للمساعدة في إخراج الثعبان.

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