كلب ينهش طفلاً رضيعاً حتى الموت في بريطانيا

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يواجه أب وأم بريطانيين محاكمة بعد أن مات طفلهما حديث الولادة على يد كلب صيد في منزلهما بمدينة دونكاستر جنوب يوركشاير بإنجلترا.

وأنكرت الأم أبيجيل إليس، 28 عاماً، والأب ستيفن جوينز، 36 عاماً، مسؤوليتهما عن كلب الصيد الذي قتل ابنهما إيلون وكان عمر الرضيع 12 يوماً فقط، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ونفى الأبوين أمام محكمة شيفيلد كراون، اليوم، امتلاك أو تولي مسؤولية الكلب، وتم الإفراج عنهما بكفالة غير مشروطة وتم تحديد موعد جديد لاستئناف محاكمتهما.

وقال القاضي ريتشاردسون كيو سي للأبوين: "أنتما ملزمين بموجب القانون بتزويد المحكمة والادعاء بتقديم بيان دفاع، هذا ليس مجرد إجراء شكلي، إنها وثيقة مهمة للغاية وأي تقصير في استلامها يمكن أن يكون ضدكما".

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