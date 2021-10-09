مصرع طفل قفز على سريره فسقط من 4 طوابق

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات عندما سقط من نافذة في الطابق الربع بمنطقة هارلم بنيويورك بعد قام بالقفز على سريره.

وقالت صحيفة "ميرور" إن الطفل دانيال جاليس كان يقفز على السرير في شقة عمته بالطابق الرابع في هارلم، وسقط من النافذة وهبط على درج خرساني، وقال المسعفون في مكان الحادث إنهم وجدوا الضحية ملقاة دون استجابة في الجزء الخلفي من المبني السكني المكون من 40 وحدة.

وأوضح المسعفون أن الطفل أصيب بجروح تشير إلى سقوطه من مكان مرتفع. وتم نقله إلى مستشفى هارلم حيث أعلن عن وفاته.

وقالت جدة الطفل، ماريا ريفيرا ، لشبكة إن بي سي نيويورك إن دانيال كان في رعاية عمته بينما كانت والدته تعمل.

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