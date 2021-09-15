مصوّرون يستكشفون العالم في «الشارقة.. وجهة نظر»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لخريف 2021، النسخة التاسعة من معرض «الشارقة، وجهة نظر 9»، المبادرة السنوية المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي. وسيقام المعرض في الفترة ما بين 18 الجاري و18 ديسمبر المقبل في استوديوهات الحمرية بالشارقة.

وكانت الدعوة المفتوحة لهذا العام قد استقطبت ما يزيد على 500 طلب، اختير منها 53 مصوراً فوتوغرافياً من أكثر من 30 دولة للمشاركة في المعرض، إذ يقدم كل مصور أعماله على شكل سلسلة تراوح بين صورة واحدة وست صور لإظهار الإمكانات الفريدة واللافتة للتصوير كوسيط فني.

ويقدم المعرض للمرة الأولى جائزة بـ1500 دولار، تمنح لفائز في كل من فئات: التصوير المفاهيمي، التصوير التجريبي، التصوير الصحافي التوثيقي، والتصوير الأدائي، بناءً على اختيار لجنة تحكيم مكونة من: عمار العطار (فنان)، شام انباشي (مصورة ومهندسة معمارية)، محمد كيليطو (مصور)، وعلياء الشامسي (كاتبة وفنانة)، وسيُعلن عن الفائزين في كل فئة مع افتتاح المعرض السبت المقبل.

تقدم الأعمال المشاركة في هذه الدورة التي تناهز 200 صورة، مقاربة معمّقة وملهمة لحياة وهواجس شرائح مختلفة من جميع أنحاء العالم، إذ يستكشف المصورون من خلال عدساتهم العالم من حولهم، ويعكسون تجاربهم الشخصية والسرديات التي يرغبون في مشاركتها مع الجمهور، في ظل الظروف البيئية والسياسية والثقافية التي يعيشونها، على شكل بورتريهات خاصة لحياة وذكريات عائلية، أو لتاريخ مضطرب واضطرابات سياسية تعيشها أوطانهم.

وتضم قائمة المشاركين في التصوير المفاهيمي: مها العسكر، كاثي آن، هايلي ميلر بيكر، ألين ديشامب، فارهين فاطمة، غابرييل غوفري، مجيد هوجاتي، علاء جعفر، إيشيك كايا، ويندي ماريجنيسن، سارة سلام، هيرو تاناكا، وهان شون زو. بينما يشارك في فئة التصوير التجريبي: سارة الأنصاري، غابي قيصر، كارولينا دوتكا، دافاشيش غاور، سكينة غوش، برايان كيريغان، باربل مولمان، زياد نيتادي، يودا كوسوما بوتيرا، تمارا سعادة، محمود طلعت، وألكسندر والمسلي.

ويشارك في فئة التصوير الصحافي والتوثيقي: رياض عابدين، طه أحمد، نيكولا شيلتون، عكاش جوشي، روغر مكرزل، فجر رياتو، كريستينا سيرجيفا، جافيد سلطان، وجيرزي فيرزبستكي.

أما فئة التصوير الأدائي فيشارك فيها: خديجة الأبيض، ديما أسعد، فاطمة بت، ديفيا كواساجي، سهيلة إسماعيلي، وئام حداد، باباك حاجي، خولة حمد، باري إيفرسون، جانواريو جانو، جينيفر كيسني، سوديب مايتي، لاكين أوغنبانو، مارتن راجيو، أنجا روناتشير، أوسكار شميدت، بوهلبيزوي سيواني، سانديب تي. كيه، وروب فويرمان.

200 صورة تقدم مقاربة معمّقة وملهمة لحياة وهواجس شرائح مختلفة من أنحاء العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news