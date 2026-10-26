«فنون العالم دبي» يخصص يوماً للعائلات

تنطلق فعاليات الدورة الـ12 من معرض «فنون العالم دبي»، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 300 عارض و200 فنان مستقل من أكثر من 65 دولة.

وسيضم المعرض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني، من رسم ونحت وتصوير فوتوغرافي وفن رقمي.

ويضم برنامج المعرض منصة للتصوير الفوتوغرافي، و«جائزة الفنان الناشئ» الهادفة إلى دعم المواهب الصاعدة، وأكثر من 20 ورشة عمل تفاعلية للكبار والأطفال، وجلسات حوارية وعروض فنية حية وتجارب إبداعية، وينظم في 22 نوفمبر المقبل برنامجاً للعائلات يتضمن ورشاً وأنشطة فنية للأطفال.