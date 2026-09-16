أعمال 20 مصوراً في «طبعات فوتوغرافية»

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون من 25 إلى 27 الجاري، فعالية «وجهة نظر: طبعات فوتوغرافية»، وهي مبادرة جديدة تمتد على مدار ثلاثة أيام تزامناً مع معرض التصوير الفوتوغرافي (وجهة نظر 13) الذي تنظمه المؤسسة كل عامين عبر دعوة مفتوحة، وذلك في رواق الفوتوغراف بالشارقة. وتجمع الفعالية أعمال 20 مصوراً هم: عبدالله البلوشي، وأمين إدريس، وآنا يوب، وعقيب أنور، وبابرا مورينزي، وحمزة زهران، وجيد باكاسون، ومارتن أونغ يامباو، وميفان ماكيا، ومحمد أحمد (بيبو)، ومحمد عبدالوهاب، وموزة الفلاسي، وعلا اللوز، وبريشيل آن بيغيراس، ورضا الحمّاد، ورون جون، وسيف الزري، وسام أليسون، وتمارا تسفاي، وزايد الهدار.