«الشارقة للفنون»: الفرصة الأخيرة لزيارة «تدابير الجسد»

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون أن معرض «تدابير الجسد» الذي يجمع أعمالاً حديثة للفنانين ليلى ماجد وإنعام ظفر، في «الرواق 6» بساحة المريجة، سيسدل الستار على فعالياته، الأحد المقبل، داعية محبي الفنون إلى اغتنام الفرصة الأخيرة لزيارة المعرض الذي يتنقل بين مشاهد منزلية وأعمال تجريدية، متأملاً في اللحظات اليومية التي يشكّل من خلالها الجسد طريقة رؤيتنا للعالم وطريقة العيش فيه.

ومن خلال ممارستين بصريتين مختلفتين، يلتقي الفنانان عند اهتمام مشترك بما يتركه الجسد من علامات في الأشياء، وبما تكشفه المواد والأسطح والصور والهيئات من التفاصيل الدقيقة لحضور أجسادنا في فضاء الحياة اليومية، حيث يضع المعرض الزائر أمام صور وأشياء لا تطلب تفسيراً نهائياً، بل تترك له مساحة للشك والإنصات وإعادة النظر، فالأعمال لا تكشف نفسها دفعة واحدة، بل تتبدّل مع الاقتراب منها والابتعاد عنها.

وتتناول أعمال ظفر حضور الجسد عبر انشغال الفنان بمفاهيم الموت والتحلّل والطقوس، حيث تتخذ الأشياء اليومية هيئةً رمزية، وتتحول الأشكال المألوفة إلى صور ملتبسة تقاوم القراءة المباشرة، منطلقاً من تصوير أغراض ولقطات وأماكن اعتيادية، ثم يعيد تشكيلها بصرياً لتصبح مساحات للتأمل في الفناء، والروحانية، والعلاقة بين الشكل واللون والمادة.

في المقابل، تتنقل ممارسات ليلى ماجد بين النحت والفوتوغراف، مستحضرةً جسداً لا يظهر كاملاً، بل يتبدّى من خلال بخار، أو ضوء، أو مطاط، أو طرفٍ تقترب منه الكاميرا. وتستمد الفنانة ألوانها من الجسد نفسه ومن المواد المصنّعة التي تلامسه أو تغلّفه في سياقات العمل واللعب، لتنتج أعمالاً تحتفظ بسكونها بينما توحي بالحركة، وتجمع بين اليومي والمسرحي.