«فنون العالم» تعود إلى دبي.. بإبداعات من 65 دولة

ليس الفن لغة واحدة، ولا تجربة تتشابه لدى الجميع، فهو مساحة تتجاور فيها الرؤى وتتنوع فيها أساليب التعبير، من اللوحة التي تختزل عالماً في تفاصيلها، إلى المنحوتة التي تمنح المادة أبعاداً جديدة، وصولاً إلى تجارب الفن الرقمي والأعمال التركيبية التي توسّع حدود التعبير البصري، ومن هذه التعددية يستمد معرض «فنون العالم دبي» ملامح دورته الـ12، التي تنطلق في 19 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، مقدماً للجمهور فرصة لاستكشاف أعمال من ثقافات وتجارب فنية متنوعة، والتعرف إلى فنانين مستقلين وصالات عرض، في تجربة تتيح أيضاً اقتناء الأعمال بأسعار تناسب الجميع، إلى جانب العروض الحية وورش العمل والتجارب التفاعلية.

وتتسع خريطة المعرض في دورة 2026 لتشمل أكثر من 10 آلاف عمل فني يقدمها أكثر من 300 عارض من 65 دولة، بينهم أكثر من 200 فنان مستقل و65 صالة عرض، وبين الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المختلطة والفن الرقمي والأعمال التركيبية، تتجاور اتجاهات وأساليب متعددة، فيما يواصل المعرض دعمه للفنانين المستقلين والناشئين، وتعزيز حضور صالات العرض، مع التركيز على انتقاء الأعمال وتنظيمها بما يمنح الزوار تجربة أكثر تنسيقاً ويساعدهم على اتخاذ قرارات الاقتناء بثقة.

اهتمام متزايد

ويحظى اقتناء الأعمال الفنية باهتمام متزايد ضمن تجربة «فنون العالم دبي»، لاسيما بعد ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية بنسبة 28% العام الماضي، وانطلاقاً من هذا النمو، تركز نسخة هذا العام بصورة أكبر على ربط الفنانين وصالات العرض بالمقتنين والمشترين الراغبين في اقتناء الأعمال الفنية.

ويستهدف المعرض شريحة واسعة من المشترين، بدءاً من المقتنين ذوي الخبرة وصولاً إلى من يشترون الأعمال الفنية للمرة الأولى، إلى جانب مصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في قطاع الضيافة وعملاء الشركات الباحثين عن أعمال فنية للمنازل والفنادق وأماكن العمل والمشاريع التطويرية

حضور دولي

وقالت نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف: «أصبح معرض (فنون العالم دبي) ملتقى يجمع الفنانين وصالات العرض وعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم، ومع استعدادنا لإطلاق الدورة الـ12، نركز على تعزيز هذا الحضور الدولي، وتوفير فرص جديدة للفنانين للتواصل مع جمهور أوسع، وإتاحة تجارب متنوعة تجعل الفن أقرب إلى الزوار وأكثر ارتباطاً باهتماماتهم». وأضافت: «يعكس ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية 28% العام الماضي تنامي الاهتمام باقتناء الفن، ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم من خلال جمع رؤى وأساليب فنية متنوعة تحت سقف واحد، وتقديم أعمال تتيح للمقتنين الجدد وذوي الخبرة اكتشاف ما يتناسب مع أذواقهم واهتماماتهم».

مساحة للتصوير

ويخصص «فنون العالم دبي» مساحة للتصوير الفوتوغرافي من خلال منصة «PhotoWAD»، التي تهدف إلى تعزيز حضور فن التصوير الفوتوغرافي ضمن مجموعة الفنون المتنوعة التي يحتضنها المعرض، كما تعود «جائزة الفنان الناشئ» لتواصل دورها في اكتشاف المواهب الإبداعية الصاعدة ودعمها.

برنامج تفاعلي

ولا تقتصر تجربة «فنون العالم دبي» على مشاهدة الأعمال الفنية، إذ يقدم المعرض على مدار أربعة أيام برنامجاً تفاعلياً يجمع بين ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض الفنية الحية والأعمال التركيبية والتجارب الإبداعية التي تتيح للجمهور المشاركة والتفاعل مع الفن.

ويُخصص يوم 22 نوفمبر للعائلات، مع برنامج خاص من ورش الأطفال والأنشطة الإبداعية المصممة لتعريف الزوار الصغار بالفن بأسلوب تفاعلي وعملي.

جناح خاص

يخصص معرض «فنون العالم دبي» جناحاً للفنانين الإماراتيين، يمنح المواهب الإبداعية الوطنية حضوراً بارزاً ضمن منصة دولية، ويوفر لها فرصاً للتعريف بأعمالها والتواصل مع المقتنين والمشترين، ويمتد دعم المعرض للفنانين إلى ما بعد أيامه الأربعة من خلال «برنامج الإقامة الفنية»، الذي يوفر فرصاً للفنانين لتطوير أعمالهم والتعاون مع عدد من فنادق دبي، والوصول إلى جماهير جديدة وبناء علاقات مهنية خارج موقع المعرض، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز دور «فنون العالم دبي» في دعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي في الإمارة، من خلال ربط المواهب الفنية بالجمهور والمشترين والشركات، وتوفير فرص للتعاون والتطور المهني على المدى الطويل، ويحظى «فنون العالم دبي 2026» بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بصفتها الشريك الاستراتيجي، بما يعزز دور المعرض ضمن المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة.

أسماء الشريف:

«المعرض» أصبح ملتقى يجمع الفنانين وصالات العرض وعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم.