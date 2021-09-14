هلا بالسفر.. المالديف.. رحلة ساحرة إلى طبيعة لا تقاوم

المصدر: الإمارات اليوم

ًلا شيء أجمل من العطلات العائلية التي توفر الفرصة لتعزيز أواصر المحبة بعيداً عن مشاغل الحياة اليومية.

وعند قضاء هذه العطلات في جزر المالديف، تصبح أكثر غنى بالمفاجآت السعيدة واللحظات الفريدة. جزر المالديف هي في الوقت الراهن من أفضل وجهات السفر، خصوصاً أنها جنة استوائية هادئة حيث يمكن الاستمتاع بالأوقات والابتعاد عن صخب الحياة اليومية ضمن أجواء آمنة وفرص ممتعة لا حصر لها على مدار العام، إلى جانب موقعها الجغرافي على مسافة قريبة من دول الخليج العربي. تتميز جزر الماديف بجمال مناظرها وطبيعتها العذراء وشواطئها الساحرة وتقدم بالتالي لزوارها مكاناً مذهلاً للعطلات.

إجازة عائلية

جزيرة بوليفوشي الواقعة في جنوب مالي أتول في المالديف، على بُعد 20 دقيقة بالقارب الفخم من مطار فيلانا الدولي، مثالية لقضاء إجازة عائلية ممتعة في المالديف إذ يستطيع جميع أفراد العائلة الاستمتاع بواحدة من أفضل تجارب السفر المذهلة، خصوصاً أن المنتجع يوفر لزواره أنشطة لا حصر لها تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.

تجارب غنية

توفر جزيرة بوليفوشي تجارب غنية وشاملة تتيح للزوار وعشّاق الغوص فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من النشاطات الترفيهية، إذ يقع المنتجع على جزيرة مرجانية وسط المياه الفيروزية المتلألئة التي تضم الشعاب المرجانية الخلّابة وحطام سفينة يحتضن أشكالاً متنوعة من الحياة البحرية الفريدة.

تمتد جزيرة بوليفوشي على مسافة 750 متراً في الطول و100 متر في العرض، وتتصل برصيف خشبي خاص بالفيلات المائية، علماً أنه تم تخصيص رصيف خاص للمحميات السبع الفخمة.

فلل شاطئية

تضم الجزيرة مجموعة مميزة من الفلل الشاطئية والمائية العصرية والفسيحة، إضافة إلى عدد من المحميات، التي تم تصميمها كلها بعناية لتبرز جمال موقع المنتجع وتقدّم ملاذاً جذاباً ومشهداً آسراً على الجزيرة، بإطلالاتها الأخّاذة على البحيرة الشاطئية وأشجار جوز الهند المنتشرة على طول الشاطئ الرملي.

من جهتها، تعتبر محمية «رويال ريزيرف» أكثر الأماكن تميزاً في الجزيرة لأنها توفر أقصى درجات العزلة والخصوصية وتمتدّ على مساحة 400 متر مربع، مما يجعلها مثالية لاستضافة الأصدقاء أو العائلة الكبيرة وهي مقسمة على ثلاث غرف نوم مع مسبح وحمامات عدة وشاطئ خاص.

عروض متكاملة

يقدّم المنتجع لضيوفه فرصة الاسترخاء والاستمتاع بباقة واسعة من العروض المتكاملة التي تتضمن مركز السبا والرياضات المائية ونشاطات الغوص، إضافة إلى إمكانية التزحلق على الجليد إذ يضمّ المنتجع حلبة تزلج على الشاطئ، وهي الأولى من نوعها في جزر المالديف.

ولا ننسى طبعاً نادي الصغار KUDA KOLI KIDS حيث يستطيع الأطفال الاستمتاع بنشاطات يومية متنوعة في مساحات لعب داخلية وخارجية، والمشاركة في عدد من الأنشطة المسلية مثل صنع البيتزا والبسكويت، والرسم على الوجه والعديد من الألعاب الأخرى التي تُجرى تحت إشراف فريق من الاختصاصيين.

عالم من المأكولات

يأخذ المنتجع ضيوفه في رحلة إلى عالم من المأكولات الشهية والمتميزة التي تقدّمها مطاعم الفندق، حيث يقدم مطعم «أوريجين» الأطباق بأسلوب فاخر وراقٍ، فيما مطعم «سانغو» يقدم الأطباق الشرقية، ومطعم «تراديشون سافرون» يقدم الأطباق الهندية ومطعم «فيستا ديل مار» يقدم الأطباق العالمية والحلويات الشهية. أما استراحة «أوزار» فتقدم مختلف أنواع القهوة والشاي والكوكتيلات والعصائر.

محمية «رويال ريزيرف» توفر أقصى درجات الخصوصية وتمتدّ على مساحة 400 متر مربع.

تمتد جزيرة بوليفوشي على مسافة 750 متراً في الطول و100 متر في العرض.

مجموعة مميزة من الفلل الشاطئية والمائية، إضافة إلى محميات تم تصميمها بعناية.

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