"لا هواتف على الموائد".. قاعدة جديدة بمطاعم إيطالية

أطلق 15 مطعماً في جزيرة سردينيا الإيطالية تجربة جديدة تستمر شهراً، عبر منع الهواتف على الموائد، لتشجيع العائلات على التواصل المباشر، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتحمل التجربة اسم "على المائدة بلا شاشات"، وستقوم المطاعم بالطلب من العائلات المشاركة وضع أجهزتها جانباً طوال فترة تناول الطعام في المطاعم الـ15 التي انضمت إلى التجربة.

وفي مقابل التخلي عن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ستحصل العائلات على "مجموعة لمّ الشمل"، التي يقدمها موظفو المطاعم، وتضم ألعاباً ورسومات صممها الاتحاد الإيطالي لأطباء الأطفال لمساعدة الأطفال والمراهقين على فتح قنوات للحوار مع آبائهم.

وتشجع هذه الأنشطة أفراد الأسرة على تبادل القصص والتحدث عن تفاصيل يومهم، بما يعزز التواصل المباشر بينهم خلال الوجبات. كما تتضمن المجموعة كتيباً توعوياً يشرح مخاطر الإفراط في استخدام الوسائل الرقمية، ويقدم إرشادات بشأن إدارة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل المنزل.

وستوفر المطاعم أيضاً أنشطة بديلة قائمة على الألعاب لتعزيز التفاعل بين أفراد الأسرة، على أن تكون هذه الأنشطة محددة بمدة زمنية تتناسب مع فترة تناول الغداء أو العشاء.