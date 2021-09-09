«بلازو ڤيرساتشي دبي» يحتفي بـ «إكسبو»: إقامة بالتقسيط واسترداد تذاكر الطيران

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلق فندق بلازو ڤيرساتشي دبي عروضاً خاصة، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، بالتزامن مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وتتيح العروض الحصول على ليلة مجانية عند الإقامة في الفندق، واسترداد ثمن تذكرة السفر من خلال قسيمة نقدية تُصرَف داخل الفندق تصل قيمتها إلى 3000 درهم.

وأوضح الفندق، في بيان، أن العرض الخاص بـ«جناح غراند» يبدأ من 4500 درهم للإقامة لستّ ليالٍ ودفع ثمن خمس فقط، ويشمل تذاكر لشخصين لحضور إكسبو وزيارة برواز دبي وقمّة برج خليفة، ويُستردّ ثمن تذكرة السفر من خلال قسيمة تصل قيمتها إلى 3000 درهم، يُمكن استخدامها في مطاعم الفنادق أو النادي الصحي التابع له، عند إظهار إيصال تسديد ثمن التذكرة.

وأضاف الفندق أن العرض الخاص بغرف وأجنحة ديلوكس يبدأ من 1700 درهم إقامة لستّ ليالٍ مع دفع ثمن خمس فقط، علاوة على تذاكر لشخصَين لحضور إكسبو وزيارة برواز دبي وقمّة برج خليفة.

من جهته، قال المدير التنفيذي للفندق ومؤسّس شركة بلازو للضيافة، منذر درويش، إن «هذه الفترة مشوّقة جداً لدبي، فعيون العالم أجمع ستتحوّل إلى مدينتنا مع انطلاق معرض (إكسبو 2020) بعد طول انتظار».

وأشارت إدارة الفندق إلى أنه أصبح بإمكان الضيوف حجز إقامتهم عن طريق خدمة «سبوتي»، التي تُتيح لهم الدفع بالتقسيط عوضاً عن تسديد الثمن كاملاً عند الحجز، والاكتفاء بدفع 25% من المبلغ عند الشراء بوساطة بطاقة مصرفية أو بطاقة ائتمانية، أما المبلغ المتبقي فيُقسط على ثلاث دفعات متساوية، تُسدد تلقائياً بلا فوائد أو تكاليف إضافية.

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