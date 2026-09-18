لامين يامال: الشخص الذي نعتني بالأسود لم يزعجني .. فأنا أسود فعلاً

كشف لامين يامال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني عن تجربته مع العنصرية، إذ قال إن نعته بالأسود لا يزعجه على الإطلاق كونه أسود البشرة فعلاً.

وقال يامال في مقابلة مرتقبة مع برنامج "يونيفيرسو فالدانو" تبث اليوم الجمعة على شبكة "موفيستار بلس": تعرضت للعنصرية ألف مرة، فالناس أحياناً يمارسون العنصرية تجاهك بشكل غير مباشر وأحياناً لا يدركون ذلك.

وتابع: على سبيل المثال المقطع المصور الشهير من ملعب سانتياغو برنابيو حيث وجهت لي ولرافينيا كلمات عنصرية وتفاجأ الناس بردة فعلي، وذلك ببساطة لأن ذلك الشخص الذي نعتني بالأسود لم يزعجني، فأنا أسود البشرة فعلاً.

وواصل: "أما مسألة ما إذا كان ذلك تصرفاً صائباً أم خاطئاً، فهذا أمر آخر، لأنه قالها لي بقصد الإهانة. إنه تصرف خاطئ، لكن حين ألعب مباراة دفع الناس ثمن تذاكرها لمشاهدتي، فلن أغضب من شخص واحد لم يحترمني".