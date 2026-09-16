4 دراهم فقط تعويضاً لكيم كارداشيان عن سرقة مجوهراتها بباريس

قضت محكمة في باريس بمنح نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، تعويضاً قدره يورو واحد (4.24 دراهم)، من اللصوص الذين قيدوها تحت تهديد السلاح في فندق بباريس عام 2016 وسرقوا مجوهراتها ومن بينها خاتم خطبتها البالغ قيمته 4 ملايين دولار (14.69 مليون درهم).

وكانت كارداشيان طالبت بهذا المبلغ الرمزي من بعض المدانين بتهمة السطو في حكم صدر في مايو 2025، وذلك في إطار دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات.

وقالت كارداشيان في شهادتها إنها ظنت أنها ستموت خلال تلك المحنة.

وكان اللصوص، الذين يشار إليهم غالباً في فرنسا باسم "اللصوص الأجداد" بسبب تقدمهم في العمر، يرتدون أقنعة تزلج ويتنكرون في زي ضباط شرطة.

وكانت هذه السرقة حينها الأكبر في فرنسا منذ 20 عاماً. ولم يعثر على معظم المجوهرات مطلقاً بما في ذلك خاتم الخطبة الذي أهداه لها زوجها آنذاك مغني الراب كانييه ويست، المعروف الآن باسم يي.