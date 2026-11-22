تستضيف إمارة عجمان النسخة الرابعة من معرض «تسلام - شكراً الإمارات»، في فندق باهي عجمان، برعاية دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، في مبادرة تحتفي بعيد الاتحاد لعام 2026، وتسلط الضوء على قيم التنوع الثقافي والشمولية والتعايش والتسامح، التي تشكل ركائز راسخة في هوية دولة الإمارات ونهجها الحضاري.

ويجمع المعرض، الذي ينظّمه مجتمع «The Paintbrush» للفنون، 24 عملاً فنياً من إبداع 19 فناناً من 10 جنسيات، يحتفون بدولة الإمارات، ويقدمون من خلال أعمالهم رسائل تقدير وامتنان للدولة وما توفره من بيئة تحتضن مختلف الثقافات، وتتيح آفاقاً رحبة أمام المبدعين للعيش، وإطلاق طاقاتهم والتعبير عن تجاربهم ورؤاهم الفنية والإنسانية.

وتتنوع الأعمال المعروضة في مضامينها وتوجهاتها الإبداعية، لتقدم قراءات فنية متعددة لمعاني الانتماء والامتنان، وتوثّق العلاقة الإنسانية والثقافية التي تجمع المقيمين على أرض الإمارات، كما تعكس دور الفنون في تعزيز التواصل بين الثقافات، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان محمود خليل الهاشمي، إن المعرض يمثل تجسيداً حياً لما تتمتع به دولة الإمارات من مكانة ثقافية وإنسانية رائدة، وما أرسته من نموذج ملهم في احتضان التنوع، وتعزيز التسامح والتعايش.