القرية العالمية: تجارب ترفيهية تفوق التوقعات في الموسم الجديد

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

ضمن التحضير لموسمها الـ26، والتجهيز لاستقبال ضيوفها مع العديد من التجارب الثقافية والترفيهية المميزة؛، كشفت القرية العالمية في دبي، عن تقديمها لعرض «أبطال المرفأ» الجديد كلياً، ضمن مجموعة تحديات العرض الشيق الذي اشتهرت الوجهة بتقديمه للضيوف عبر مواسم متعددة.

وأكدت القرية العالمية التي تُعد أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أنها تفخر بتعزيز تجاربها في عالم من الروائع موسماً تلو الآخر، في إطار حرصها على ضمان توفير تجارب ترفيهية تبقى في البال لضيوفها من كل الأعمار.

ويعمل فريق الترفيه حالياً على الارتقاء بروائع العرض الشيق، الذي حقق أرقاماً قياسية، وتحسين العرض على نحو يفوق توقعات محبي التحديات الشيقة.

ويعود العرض خلال الموسم الـ26، مع إضافات منوعة، منها السيارات التي تضم أكبر عدد من أضواء LED والحائزة رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى عروض مائية شيقة، مثل «فلاي بوردنغ»، في مشاهد تحبس الأنفاس، للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية، شون كورنيل: «تحظى فعاليات العرض الشيق على إعجاب ملايين الضيوف، ما يلهمنا لتعزيز هذه العروض والمغامرات موسماً تلو الآخر، وتمكينهم من الاستمتاع بمغامرات جديدة غنية بالإثارة والتشويق لتجارب تبقى في البال».

وأضاف «ستشهد وجهتنا خلال الموسم المقبل، إطلاق عرض (أبطال المرفأ) الذي يجسد قصة فيلم غني بالأحداث والمفاجآت، تم تصويره على مسرح هاربورسايد.. يتخلله الكثير من مشاهد المطاردات والمؤثرات النارية، والقيادة الخطيرة، والقفز بالدرّاجات ومؤثرات الانفجارات والسقوط الحر. بالإضافة إلى سيارات LED، وعروض التزلج المائي عبر ألواح التزلج والدرجات المائية، والغطس في الماء على علو 75 قدماً، في مشهد يفوق الخيال».

وتابع كورنيل «نتطلع قدماً، إلى انطلاق الموسم الجديد، والترحيب بضيوفنا لمشاهدة أحد أكبر وأهم العروض على الإطلاق، ضمن سلسلة تحديات العرض الشيق».

ويُعد العرض، إحدى أهم وجهات الجذب الترفيهية في القرية العالمية، التي سينطلق موسمها الجديد في 26 أكتوبر المقبل، إذ جذب العرض أكثر من 250 ألف ضيف خلال موسم اليوبيل الفضي وحده، خلال 484 عرضاً متنوعاً، وثلاثة ألقاب في غينيس للأرقام القياسية.

باقات

أكدت القرية العالمية أن باقات كبار الشخصيات للموسم المقبل، ستحتوي على نقاط في بطاقات الروائع، والتي يمكن استخدامها لمشاهدة العرض الشيق «أبطال المرفأ». ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 26 أكتوبر المقبل، لترحب القرية العالمية بضيوفها من حول العالم مجدداً مع عالم من الروائع.

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