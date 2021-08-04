نادين نجيم أمام «امتحان الكوميديا» للمرة الأولى

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

تجربة مغايرة تخوضها النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيب، عبر إعلانها على حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، عن موعد عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان «صالون زهرة»، في تجربة فنية جديدة تطل فيها الممثلة اللبنانية للمرة الأولى من بوابة شخصية مختلفة، كشف عنها الإعلان الترويجي للعمل الجديد، المؤلف من 15 حلقة، والمصوغ للشاشة عن قصة وسيناريو وحوار الكاتبة اللبنانية نادين جابر والمخرج جو بوعيد، والمقرر عرضه في 14 من الشهر الجاري عبر منصة «شاهد في آي بي».

إلى جانب نجيم، يقف الممثل السوري معتصم النهار، الذي سبق أن شاركها بطولة مسلسل «خمسة ونص»، ليقدم في العمل الجديد شخصية «أنس» الشعبية، التي تعد بدورها جديدة بالنسبة للفنان، والتي يلتقي من خلالها مع «زهرة»، المشتغلة في صالون تجميل نسائي والمعروفة بحسها الكوميدي العالي وشخصيتها الشرسة التي تصل إلى درجة الصلابة.

تعيش زهرة في حي شعبي يضج بالقصص والأسرار وخاصة بالشخصيات النسائية التي تحمل كل منها قضية وهاجساً، من بينها الممثلة اللبنانية زينة مكي، التي تقدم شخصية «رشا» زميلة بطلة العمل «زهرة» في الصالون وحليفتها في «الشقاوة» والمواقف الكوميدية المختلفة، في الوقت الذي يؤثث أحداث العمل إلى جانبهما، ثلة مهمة من نجوم الشاشة اللبنانية نذكر منهم: طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرة، وغيرهم.

يذكر أن الشركة المنتجة للمسلسل الجديد حرصت على تصوير أغلب مشاهد العمل في أحد أحياء بيروت الشعبية، حيث تم تجهيز الشارع ليتناسب مع أجواء العمل الشعبية المقتربة في بعض تفاصليها العامة من أجواء المسلسل السابق «2020» الذي عرض في السباق الرمضاني العام الماضي، لتحقق من خلاله الممثلة اللبنانية النجاح المرجو، وتعود من ثم هذا العام بشكل مخالف وشخصية مختلفة يتوقع أن تجذب إليها أنظار النقاد ومتابعة الجمهور باعتبار ما ستتسم به من خطوط جديدة يغلب عليها الطابع الكوميدي الساخر والطرافة ومن ثم خفة الدم التي لا تخلو من الرسائل الاجتماعية الهادفة، وهو الأمر الذي لم يعهده الجمهور في أدوار الفنانة من قبل.

وفي انتظار عرض العمل الكوميدي الجديد، يترقب الجمهور إطلالة نجيم التي يبدو أنها قررت الانخراط في مسار فني مخالف لخيارات البداية، من نافذة الكوميديا هذه المرة، متجاوزة التكرار والرتابة ومتخطية حدود النقد اللاذع الذي طال أدوارها في السابق، فهل ستنجح في امتحان رسم الابتسامة وإقناع المشاهد بمصداقيتها؟

• العمل ينتمي إلى الدراما القصيرة وهو من 15 حلقة.

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