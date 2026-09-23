بسبب وضعه الصحي.. تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى 21 أكتوبر

تأجلت جلسة محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، إلى 21 أكتوبر المقبل، بعدما تعذر حضوره بسبب وضعه الصحي، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وقدمت وكيلة الدفاع عن فضل شاكر المحامية أماتا مبارك، بعذر طبي لتقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 21 أكتوبر.

يذكر أن المحكمة العسكرية اللبنانية قد وافقت في يوليو الماضي على إخلاء سبيل فضل شاكر بكفالة مالية، ورفع قرار منعه من السفر، ما سمح له بمغادرة لبنان لمتابعة وضعه الصحي.