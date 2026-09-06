سيلين ديون تعرف البابا غنوج .. ولا تعرف من هي فيروز !

شغلت النجمة الكندية سيلين ديون مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما العربية منها، بعد إثارتها للجدل بسبب عدم معرفتها الفنانة العربية الكبيرة فيروز.

من الجدير ذكره أن ديون تستعد لخوض جولتها الفنية الضخمة في صالة “باريس لا ديفينس أرينا”، والتي تضم 10 حفلات متتالية بدأت هذا الخريف، وتمددت لتشمل 16 عرضاً إضافياً حتى مايو 2027 نتيجة الإقبال الجماهيري القياسي؛ لتمثل هذه السلسلة العودة الرسمية الأولى لها منذ خضوعها للعلاج.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تظهر فيه سيلين ديون في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، بينما تقابلها صحفية لبنانية كانت تصور المشهد دون أن تظهر.

ورغم أن المقطع المصور قصير، إلا أنه تسبب بالجدل، تحديدًا عند سؤال الصحفية لديون عما إذا كانت تعرف الفنانة فيروز، لتجيب النجمة الكندية بأنها لا تعرفها، قبل أن تسأل الصحفية قائلة: «هل يجب أن أستمع إليها؟».

وأجابت الصحفية بتأكيد أهمية الاستماع إلى أغاني فيروز، قبل أن تصف صوت الفنانة اللبنانية بأنه «الأجمل بعد صوتك»، في إشارة إلى تقديرها لمكانة فيروز الفنية وشهرتها الواسعة عربيًا.

اللافت أن سيلين ورغم عدم معرفتها بفيروز، إلا أنها أبدت اهتمامها بالاستماع إليها، حيث طلبت من الصحفية أن تكرر الإسم، ثم أكدت أنها ستحاول تذكره والاستماع إلى أعمال فيروز، لينتهي الحوار القصير قبل أن ينتشر مقطعه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن الجدير ذكره أنه وخلال المقابلة السريعة، فاجأت سيلين ديون الجمهور بتعليق عفوي حمل إشارة إلى المطبخ اللبناني، إذ قالت: سوف نأكل بابا غنوج، في موقف سرعان ما لفت الأنظار وأثار تفاعل المتابعين بعد انتشار الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا : هل فاز الأكل اللبناني على فيروز ؟