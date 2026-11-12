والدته: "رح ضلّ صلّي ومش رح إيأس".. الإفراج عن ابن عاصي الحلاني بعد دفع "الديّة" لأهل القتيل

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل إخلاء سبيل الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، على خلفية حادث السير الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن وفاة أحد المارة.

وأضافت أنه تم دفع مبلغ قدره 30 ألف دولار لأسرة المتوفى، من مخيم برج البراجنة، مقابل إسقاط حقها الشخصي في القضية، في إطار "الدية الشرعية"، بحسب ما ورد في تلك التقارير. ولم يصدر حتى الآن عن عائلة الحلاني او فريق الدفاع ما يؤكد او ينفي تلك المعلومة.

وسبق أن كشف مدير أعمال عاصي الحلاني عن توصل أسرة الوليد الحلاني إلى تسوية مع عائلة ضحية الحادث، بعد موافقتها على إسقاط حقها الشخصي.

وذكرت عائلة الحلاني أن وليد كان يقود سيارته بمدخل نفق يفتقر إلى الإنارة، عندما فوجئ بشخص يعبر الطريق، ولم يتمكن من تفاديه رغم محاولته تجنب الاصطدام.

وأشار البيان إلى أن الفنان الشاب توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وبقي في الموقع حتى وصول الفرق الطبية وتقديم المساعدة للمصاب.

وأضاف أن وليد الحلاني أبلغ القوى الأمنية بالواقعة، ثم توجه إلى المخفر المختص، مؤكداً تعاونه الكامل مع الجهات المعنية ووضع نفسه تحت تصرف القضاء، ومتابعة القضية بالتنسيق مع وكيله القانوني.

كما كتبت كوليت الحلاني، زوجة الفنان عاصي الحلاني، رسالة مؤثرة لنجلها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت كوليت: "رح ضل صلي ومش رح إيأس.. بوج كل قوى الشر.. ورح حاربك يا شيطان بصلاتي، ورح دمرك بإذن الله.. ومش رح خليك تقرب من عيلتي، ولادي وكل ولاد العالم بين إيديك يا رب، بترجاك تحميهن".