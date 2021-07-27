أوكسانا لينيف أول امرأة في التاريخ تدير عرضاً أوبرالياً

المصدر: بايرويت (ألمانيا) ■ أ.ف.ب

أصبحت قائدة الأوركسترا الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول من أمس، أول امرأة في التاريخ تدير عملاً أوبرالياً في إطار مهرجان بايرويت العريق، في عرض أقيم بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وافتتحت أوكسانا لينيف (43 عاماً) المهرجان الذي أسسه المؤلف الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر عام 1876، عبر عرض أوبرالي لمسرحية «ذي فانتوم شيب» (المركب الشبح) ضمن رؤية مسرحية جديدة بتوقيع المخرج ديمتري تشيرنياكوف.

وحضرت أنغيلا ميركل، المعروفة بشغفها بأعمال فاغنر، العرض الأول مع زوجها يواكيم سوير. وارتدت للمناسبة سترة برتقالية وتنورة سوداء طويلة.

وقالت أوكسانا لينيف في مقابلة مع صحيفة «برلينر تسايتونغ»، الأسبوع الماضي، إن تقديم عمل لريتشارد فاغنر «يمثل تحدياً مهنياً كبيراً لأي قائد موسيقي، أياً كان جنسه».

كما أشادت لينيف بطريقة تصميم قاعة الحفلة، حيث تمت تغطية حجرة الأوركسترا بلوح يخفي العازفين عن أنظار الجمهور.

وقالت للصحيفة: «لن يكون المهم ما أرتديه أو كيف أدير الفرقة، بل ما إذا كان العمل ناجحاً أم لا، سيقتصر الاهتمام على الناحية الصوتية». ووُلدت أوكسانا لينيف في أوكرانيا في 6 يناير 1978 في عائلة من الموسيقيين، ودرست العزف على البيانو والفلوت والكمان والغناء.

وقادت أول أوركسترا لها في سن السادسة عشرة، في انطلاق مسيرة قادتها إلى أرقى المسارح. وعملت أول مرة كمساعدة في مسرح لفيف في غرب أوكرانيا، وفي عام 2003 أصبحت الضيفة الرئيسة لأوركسترا ليوبوليس تشامبر السيمفونية.

وتدربت في أكاديمية دريسدن للموسيقى ومسرح أوديسا الوطني، وأسست أوركسترا للموسيقيين الشباب في أوكرانيا. كما كانت مساعدة كيريل بيترينكو في أوبرا بافاريا في ميونيخ منذ موسم 2013-2014.

وبعد إلغائه في عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19»، يقام مهرجان بايرويت في جنوب ألمانيا هذا العام أمام جمهور صغير، وقد حضر 911 متفرجاً فقط العرض الافتتاحي.

• أنغيلا ميركل حضرت العرض الأول مع زوجها مرتدية سترة برتقالية وتنورة سوداء طويلة.

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