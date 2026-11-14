«الظهور الأول».. دور صغير على المسرح يقلب حياة جوليان مور

لا يكتفي فيلم «الظهور الأول - The Debut» باستعادة سحر المسرح، بل يتخذ منه مدخلاً إلى حكاية عن اكتشاف الذات والانتماء، من خلال امرأة تعثر على فرصة غير متوقعة لتغيير حياتها حين تحصل على دور صغير في مسرحية محلية. ويجمع العمل الممثلة الأميركية جوليان مور بالمخرج والممثل جيسي آيزنبرغ، في تعاون يتصدر المشهد السينمائي.

وشهدت العاصمة الإيطالية روما جلسة تصوير، بمناسبة العرض الأول والخاص للفيلم، الذي تدور أحداثه حول «مونا فريدمان»، ربة منزل خجولة من ولاية نيوجيرسي، تحصل على دور محدود في إنتاج مسرحي محلي متواضع، لكن التجربة تتحوّل تدريجياً إلى نقطة انعطاف في حياتها، إذ تتعلق بشخصيتها المسرحية إلى درجة تبنّي أسلوب التمثيل المنهجي، وتسعى بكل ما لديها إلى الدفاع عن القيمة الفنية لدورها، حتى تدخل في مواجهة مع مخرج العرض المتسلط «جيري»، الذي يؤدي شخصيته الممثل بول جياماتي.

وتمنح هذه الفكرة الفيلم مساحة للمزج بين الكوميديا والدراما والموسيقى، عبر شخصية تحاول العثور على مكان لها في عالم لا يمنحها، في البداية، سوى دور هامشي، ومن خلال تحول مونا، يطرح العمل أسئلة عن الطموح والاعتراف بالذات، وعن المسافة الفاصلة بين الشغف الفني والهوس الذي قد يدفع صاحبه إلى تجاوز الحدود.

لا يكتفي آيزنبرغ بالإخراج والكتابة، بل يشارك في التمثيل أيضاً، فيما كتب سبع أغانٍ أصلية للفيلم، تظهر ضمن مسرحية موسيقية متخيلة تحمل اسم «جيران فضوليون» وتستعيد أجواء المسرحيات الموسيقية في تسعينات القرن الماضي. وتشارك هالي بيلي في العمل، إلى جانب جياماتي ومور.

أمّا مور، التي صاغ آيزنبرغ الشخصية الرئيسة مع وضعها في الاعتبار، فتقدم شخصية تتحرك من الخجل والتردد نحو اكتشاف شغف جديد وعلاقات تمنح حياتها معنى مختلفاً. وفي حديثها عن رحلة مونا، ربطت الممثلة بين التجربة الفنية واكتشاف الذات، مشيرة إلى أن ما تبدأه الشخصية بحثاً عن شيء ينقصها يقودها في النهاية إلى نفسها وإلى الآخرين.

ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في دور السينما الأميركية في 11 ديسمبر 2026، وفقاً لشركة الإنتاج «إيه 24».