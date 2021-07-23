هل هو ايمان البحر درويش؟..رد رسمي على تصريحات مطرب «له مكانته»: «فنان خارج المنطق»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر، بيانا أعرب فيه عن استنكاره وأسفه من تصريحات أحد المطربين، الذي وصفته بأن له مكانته في عالم الغناء، معربا عن رفضه لهذه التصريحات «غير المقبولة وغير المعقولة». من دون أن يحدد البيان اسم المطرب المقصود، لكن جميع الاراء والتعليقات اشارت إلى أن المقصود هو الفنان المصري ايمان البحر درويش، والضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحاته المتعلقة بأزمة سد النهضة.

وجاء في البيان، المنشور اعلى الصفحة الرسمية النقابة الرسمي في «فيس بوك»: «تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسؤولة لفنان، للأسف له مكانته في عالم الغناء، تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة».

وأضاف البيان أن التصريحات تؤكد «أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود».

وتابع: «تؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل إليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة المصرية الوطنية بشأنه. كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كافة القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news