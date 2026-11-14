"خبيرة طاقة" تزعم: العالم انتهى عام 2012 والبشر كلهم ماتوا والموجودون الآن مجرد نسخ

أثارت خبيرة الطاقة المصرية أماني المصري موجة واسعة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ادعائها أن العالم قد انتهى فعلياً في عام 2012، وأن البشر الذين يعيشون منذ ذلك الحين هم مجرد نسخ عن البشر المتوفين.

ولكن هل يمكن أن يكون العالم قد انتهى قبل أربعة عشر عاماً، ونحن لا نعرف؟ سؤال يبدو أقرب إلى حبكة فيلم خيال علمي منه إلى حديث عن واقع نعيشه، لكنه عاد إلى الواجهة مع انتشار مزاعم خبيرة الطاقة المصرية.

وقالت المصري خلال تصريحات تلفزيونية: «العالم كله انتهى في 2012 نحن في بعد ثان ولا يوجد أحد منا حقيقي ، إحنا نسخة من اللي كانوا موجودين، وحاليا بنعيش في نظرية الوقت المستقطع».

وأضافت: «في 100 ألف شخص بعتولي رسائل بيقولوا إنهم لاحظوا الاختلافات في شكلهم من 2012، وده شيء غريب جدا".

وواصلت المصري مزاعمها قائلة: «محدش متواجد 24 ساعة، إحنا بنتنقل من مكان لمكان، يعني إحنا بالتصوير البطيء بنتهز، وفي جزيئات مننا بتختفي وتظهر، وده معناه إننا بنتحرك".

المقطع المتداول أثار الدهشة والفضول، لكن وقعه الغريب لا يجعله بالطبع حقيقة، كما أن انتشاره لا يمنحه سنداً علمياً. وهي مجرد تفسيرات شخصية للأحداث، ولا تشكل أدلة على وقوع تحول كوني أو تغير في طبيعة وجود البشر.

ولكن لماذا يعود عام 2012 إلى الواجهة؟ فالرقم ليس جديداً في عالم التوقعات الغريبة. فقد ارتبط عام 2012، قبل حلوله بسنوات، بموجة واسعة من الشائعات التي تحدثت عن نهاية العالم في ديسمبر من ذلك العام. وجرى ربط بعض تلك التوقعات بتفسيرات غير دقيقة لتقويم حضارة المايا، فيما انتشرت روايات أخرى عن كوكب غامض أو كارثة فلكية وشيكة.

ومرّ العام من دون وقوع تلك النهاية المزعومة، لكن الفكرة بقيت حاضرة في الثقافة الشعبية. وفي كل مرة تعود فيها رواية جديدة، يتغير شكل السؤال: هل انتهى العالم بالفعل؟ هل تغير الزمن؟ هل نعيش في واقع موازٍ؟ وهي أسئلة قد تصلح للخيال الفلسفي أو السينمائي، لكنها تحتاج إلى أدلة قابلة للاختبار قبل أن تتحول إلى ادعاءات علمية.

كذلك فإن ملاحظة شخص لتغير شكله أو شعوره بأن الحياة اختلفت بعد سنة معينة لا تكفي لإثبات تغير الكون. فالذاكرة البشرية قابلة للتأثر، والصور تتغير بتغير الإضاءة والعمر والزوايا، كما أن التجارب الشخصية لا تصلح وحدها لتفسير ظواهر كونية شاملة.

وقد فنّد علماء الفلك المزاعم المرتبطة بنهاية العالم عام 2012، إذ لم يكن هناك أساس فلكي للتنبؤات التي رافقت ذلك التاريخ. ولا يوجد ما يبرر التعامل مع المزاعم الجديدة بوصفها امتداداً مثبتاً لتلك التوقعات القديمة.

وبين دهشة المتابعين والأسئلة التي يثيرها المقطع، يبقى ما قالته أماني المصري مجرد مزاعم وادعاء شخصي غير مثبت، وليس نتيجة دراسة علمية أو اكتشافاً أما العالم فهو على حاله ولم يقدم العلم دليلاً على أنه انتهى عام 2012.