مصر.. زوج يطعن زوجته بسكين ويقتل حماه أثناء محاولته التوفيق بينهما

لقي مسن مصري مصرعه إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد زوج ابنته، فيما أصيبت الزوجة بجرح في اليد، خلال مشاجرة نشبت داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن الطابية في الورديان غرب الإسكندرية، على خلفية خلافات أسرية.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، تكثف الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، بعدما انتهت المشاجرة بمقتل الأب وإصابة ابنته، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وبسؤال أحد شهود الواقعة، 62 عاما، أفاد بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوج ابنته، بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى اعتداء الأخير عليه باستخدام سكين صغير، موجها له عدة ضربات بمنطقة الرقبة، كما تعدى على زوجته بالسلاح ذاته، ما أسفر عن إصابتها بجرح في اليد.

وأصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بالتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وإرسال السلاح الأبيض المضبوط إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصه، مع طلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث. كما طلبت النيابة تقريراً طبياً عن المرأة المصابة لتحديد حالتها وترتيب استجوابها.