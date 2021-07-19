صورة بالموبايل تكشف إصابة طفل رضيع بالسرطان

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

صدفة غريبة ساعدت الممرضة الاميركية جوزي روك، لاكتشاف اصابة ابنها الرضيع الوحيد بالسرطان، وذلك عندما كانت تلتقط بعض الصور لابنها من خلال هاتفها المحمول.

وقالت روك لصحيفة «اندبندنت» البريطانية أنها كانت تلتقط صورة لطفلها «آشر» حين تغيرت الإضاءة فجأة في الغرفة وتسبب ذلك في انطفاء الفلاش على هاتفها واتساع حديقتي العين لدى الطفل.

وأضافت «عندما ذهبت لحذف الصورة، لاحظت أن إحدى العينين تظهر»العين الحمراء«التي نراها أحياناً حين نلتقط الصور مع الفلاش بينما كانت الأخرى متوهجة بلون أبيض».

لحسن الحظ، فإن روك بوصفها ممرضة كانت تعلم بأن ذلك يمكن أن يكون عرضاً على إصابة بمرض شائع لدى الأطفال، وبدلاً من حذف الصورة اعتبرت أن ذلك قد يكون علامة على وجو نوع من السرطان.

وبالفعل، فقد جاء تشخيص الأطباء مطابقاً لمخاوف الأم وقالوا إن آشر مصاب بما يسمى «ورم أرومة الشبكية» من الدرجة الثالثة وهو ثاني أخطر فئة من الأورام وفيها ربما تكون الشبكية قد انفصلت عن مؤخرة العين بحسب جمعية السرطان الأميركية. بحسب موقع «مونت كارلو الدولية»

عولج آشر بالعلاج الكيميائي الوريدي وبالليزر الموضعي وكان الذي كان قاسياً لجميع أفراد الأسرة، ورغم مرور سبع سنوات فإنه لا يزال يخضع لعلاجات متنوعة وفحوصات متتالية.

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