«دليل دبي الصيفي».. 100 جهة للاستمتاع بالعطلة الصيفية وإجازة العيد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق «دليل دبي الصيفي»، الذي يبرز أنشطة وخدمات ترفيهية متنوعة تقدمها بالتعاون مع أكثر من 100 جهة، لمنح السياح والعائلات التي قررت إمضاء العطلة الصيفية في دبي، فرصة الاستمتاع بالعطلة وبإجازة عيد الأضحى، ضمن أجواء مفعمة بالبهجة.

ويعتبر «دليل دبي الصيفي»، مصدراً للمعلومات للتعرف إلى أفضل العروض والفعاليات المقدمة بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمطاعم والمقاهي المشاركة في مبادرة «بكل فخر من دبي»، بالاضافة إلى عشرات الأنشطة الصيفية، من ضمنها: ورش عمل ترفيهية، وفعاليات مائية، وأنشطة للرياضة واللياقة، كما يشمل الدليل فعاليات خاصة تقدم في كافيهات وحدائق صديقة للطفل، ومناطق ألعاب مغلقة، وتجارب مميزة من أجل التسلية والترفيه ضمن أجواء مفعمة بالمرح والسعادة للجميع ومن كل الأعمار، إلى جانب عروض أخرى تُنظم في منطقة جميرا.

دبي وجهة صيفية

وقالت مديرة المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، شيماء السويدي: «تعتبر دبي واحدة من أكثر وجهات السفر والترفيه تنوعاً، وتعد من أفضل المدن للعيش حول العالم بما تتميز به من جودة حياة عالية وخيارات متنوعة من الفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز تجارية، ومدن ترفيهية مختلفة، ومتاحف محلية وعالمية»، داعية السياح والجمهور إلى التفاعل مع «دليل دبي الصيفي»، من خلال عيش تجربة ترفيهية مثيرة يكتشف من خلالها الأطفال وعائلاتهم العديد من الأماكن الساحرة في دبي، وتعزيز ارتباطهم بالمكان والتواصل مع مفرداته، وتوثيق تجاربهم، ومشاركتها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السويدي أن الزخم السياحي تحوّل إلى سلوك ترفيهي تفضله العديد من العائلات بسبب تعدد الخيارات ووفرة العروض الداخلية مقابل تراجع خيارات السفر الخارجي بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كورونا»، مؤكدة أن الدليل الصيفي في دبي يشكل فرصة مثالية للعائلات التي باتت تفضل قضاء فترة الإجازات الصيفية في الدولة.

جهود الترويج

وأوضحت تنفيذي مشاريع إبداعية في «براند دبي»، فاطمة الملا: «يدعم الدليل جهود الترويج للسياحة في دولة الإمارات، حيث يتيح لزوار دبي من مختلف إمارات الدولة والقادمين من الخارج في إجازة الصيف، التعرف الى ما يمكنهم الاستمتاع به وعائلاتهم من عروض ترفيهية متنوعة بجودة عالمية تعزز من تجربة قضاء العطلة الصيفية في دبي دون الحاجة إلى مغادرة الدولة إلى وجهات خارجية قد يتعذر الوصول إليها بسبب ظروف حركة الطيران العالمية في الوقت الراهن».

جواز سفر

وفي خطوة لافتة طرحت براند دبي «جواز سفر» خاصاً لهذه المبادرة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العروض والأنشطة المتاحة للأطفال والعائلات والزوار القادمين إلى دبي، ويمكن الحصول عليه من أي من الأماكن الــ100 المشاركة في الفعاليات الصيفية، ومن ثم إظهاره عند زيارة هذه الأماكن للحصول على الملصقات الخاصة بها، ومشاركة هذه اللحظات على حسابات التواصل الاجتماعي للحصول على عروض خاصة، حيث يوفر الدليل للزوار وسكان الإمارة تجارب متنوعة لقضاء أوقات مرحة والتقاط الصور برفقة العائلة، فضلاً عن تجارب تناول الطعام بإطلالات ساحرة برفقة الأطفال.

ويدعم الدليل جهود الترويج للسياحة الداخلية في دولة الإمارات، حيث يتيح لزوار دبي من إمارات الدولة الأخرى التعرف إلى ما يمكنهم الاستمتاع به وعائلاتهم من عروض ترفيهية متنوعة بجودة عالمية. ويمكن تحميل «دليل دبي الصيفي»، عبر الرابط الإلكتروني:

www.branddubai.ae/‏‏‏ar/‏‏‏DubaiSummerGuide.

شيماء السويدي:

«الجمهور مدعو للتفاعل مع الدليل واستكشاف العديد من الأماكن والخيارات».

فاطمة الملا:

«الدليل يتيح لزوار دبي التعرّف إلى ما يمكنهم الاستمتاع به وعائلاتهم».

• فرصة للأطفال وعائلاتهم لعيش تجارب ترفيهية مثيرة، واكتشاف أماكن ساحرة

• «براند دبي» تدعم الشركات الناشئة الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي».

• ورش عمل ترفيهية، وفعاليات وأنشطة رياضية، ومناطق ألعاب مغلقة، وخصومات.

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