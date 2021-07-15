عبير الراشد أول جندية سعودية تقدم مؤتمر قادة قوات الحج (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أصبحت الجندية السعودية، عبير الراشد، أول امرأة، وجندية تقدم المؤتمر الصحافي الذي تعقده القيادات الأمنية قبيل موسم الحج كل عام، وكانت هذه المهمة على مدى عقود حكرا على الجنود.

وحقق مقطع فيديو الذي يوثق تقديم الراشد للمؤتمر الصحافي، تداولا واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات مشجعة وترحيب.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن "الجندية خطفت الأنظار حين قامت بتقديم فعاليات المؤتمر السنوي لقوات أمن الحج، تميزت بالحضور الكبير والثقة في النفس فضلا عن صوتها القوي".

وظهرت الراشد بزيها العسكري الأسود، بما فيها قبعتها التي ارتدها فوق الحجاب، لتؤدي التحية العسكرية للضباط الذين يشاركون في المؤتمر الصحافي، وبينهم مدير الأمن العام، قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد طويان.

ثم ألقت الجندية عبر منصة المؤتمر الصحافي، كلمةً ترحيبية قصيرة، قبل أن تعلن بدء المؤتمر الصحافي الذي يشرح فيه الضباط المسؤولون عن أمن الحج الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالحفاظ على الحجاج وتسهيل نسكهم.

فيديو | الجندي "عبير الراشد" تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن #الحج لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cxHjpOtedF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2021

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