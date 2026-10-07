عالم يرصد الجسيمات الأكثر مراوغة في الكون يفوز بـ «نوبل الفيزياء»

فاز عالم فيزياء الجسيمات البلجيكي - ​الأميركي، فرنسيس هالزن، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026 تقديراً لعمله ‌الرائد في ​إنشاء مرصد لتتبع بعض الجسيمات الأكثر مراوغة في الكون، وهي النيوترينوات عالية الطاقة، وكيفية تكونها.

أدرك هالزن أنه يمكن استخدام الجليد في القطب الجنوبي لتتبع النيوترينوات، التي تعرف أحياناً باسم «الجسيمات الشبحية» نظراً لطريقة مرورها عبر الأرض وأجسادنا دون أن تترك أثراً، ولأنها لا تتفاعل مع المادة ⁠إلا في حالات نادرة جداً.

وقالت إيفا أولسون، من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، في مؤتمر صحافي، إن هذه الجسيمات «تحمل رسائل تتضمن معلومات من الكون. إنها تفتح الباب أمام المجرات البعيدة، وتخبرنا عن عمليات ‌انفجار النجوم».

وذكرت اللجنة أن تفاعلات النيوترينوات التي جمعها مرصد آيس كيوب في القارة القطبية الجنوبية تزود الباحثين بالمعرفة حول كيفية تكون النيوترينوات عالية الطاقة، ‌بل ربما تكشف عن ظواهر كونية لم تكن معروفة من ‌قبل.