الأرشيف والمكتبة الوطنية و«عربيكا» يشاركان في مؤتمر بباريس

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية، ممثلاً بمديره العام ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، في مؤتمر «الأرشيفات المعرّضة للخطر.. منظور رقمي»، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومؤسسة أرشيف الإنترنت السويسرية، وبمشاركة نخبة من القيادات الثقافية والخبراء والمتخصصين في الأرشفة والحفظ الرقمي.

وتأتي المشاركة في إطار جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية و«عربيكا» لتعزيز التعاون العربي والدولي في حماية الأرشيفات المهددة، وصون التراث الوثائقي من الضياع والتلف، انطلاقاً من أهمية الأرشيف بوصفه شاهداً على تاريخ الشعوب، وركيزة أساسية في حفظ هويتها وذاكرتها وإرثها الحضاري.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه التراث الوثائقي في ظل النزاعات المسلحة والتغير المناخي، والمحو الرقمي والعوائق القانونية، والآليات الكفيلة بإنقاذ المجموعات الأرشيفية المعرّضة للخطر، مع التركيز على دور التقنيات الرقمية في حمايتها وضمان استدامة حفظها وإتاحتها للأجيال القادمة، واستعرض المؤتمر مبادرة «الأرشيفات المهددة بالخطر» التي أطلقتها مؤسسة أرشيف الإنترنت السويسرية، والهادفة إلى إنقاذ المواد والوثائق المعرضة للضياع، وذلك من خلال توفير ملاذات رقمية آمنة لها، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والبيئة القانونية في سويسرا.