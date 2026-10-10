العثور على لوحتين مسروقتين للرسام رينوار

قالت السلطات الفرنسية، أمس، إنه جرى العثور على لوحتين للرسام رينوار، كانتا قد سرقتا من متحف بجنوب فرنسا الشهر الماضي، وألقي القبض على ستة أشخاص على صلة بالجريمة. وأصدر بريان ماسون، عمدة البلدة التي يوجد فيها متحف رينوار، بياناً يثني فيه على المحققين الذين تتبعوا اللوحات والمشتبه فيهم، ولم يتحدث البيان عن كيف فعلوا ذلك. ولم يرد مكتب المدعي العام الإقليمي والشرطة على طلبات بالتعقيب. وأعلن العمدة عن مؤتمر صحافي في وقت لاحق من اليوم. واللوحتان اللتان سرقتا هما «بورتريه مدام كولونا رومانو» و«فتاة عند البئر». وقالت السلطات إن اللصوص قاموا بعمل فتحة في سياج، ودخلوا من نافذة، وسرقوا في البداية أربع لوحات من أعمال رينوار الشهر الماضي، وتركوا اثنتين خلال عملية الهرب.