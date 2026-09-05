نائب الرئيس الأميركي :"الصوم غيَّر عاداتي .. ومخلّل الملفوف أنقص وزني"

كشف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تفاصيل النظام الغذائي الذي يتبعه بهدف إنقاص وزنه، حيث أوضح أنه يعتمد بصورة أساسية على الأطعمة الغنية بالبروتين ومخلل الملفوف، وذلك بعد أن استشار وزير الصحة الأميركي روبرت إف. كينيدي جونيور بشأن التخلي عن السكر.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "ذا تليغراف" The Telegraph، قال فانس إنه يتبع هذا النظام الغذائي منذ بدء ما يعرف في المسيحية بـ"الصوم الكبير"، في إطار محاولته ممارسة "ضبط النفس".

وأضاف نائب الرئيس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الخميس، أن الصوم دفعه إلى التفكير في التخلي عن بعض العادات، من بينها تناول السكر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما كشف فانس عن كيفية تعرفه على ذلك النظام الغذائي، قائلاً إنه أخبر زوجته بأنه يفكر في التخلي عن السكر ووسائل التواصل الاجتماعي. واتصل بوزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور طلباً للمشورة، فأخبره كينيدي عن النظام الغذائي "الحيوي".

وقال فانس للصحافيين: "أتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين، وأتناول الكثير من مخلل الملفوف".

ويُعرف "نظام مخلل الملفوف" أيضاً باسم "النظام الغذائي الحيوي"، وهو نظام يوصي بالاعتماد على الأطعمة المخمرة، مثل مخلل الملفوف والكيمتشي، بهدف تعزيز صحة الأمعاء، إلى جانب تناول اللحوم التي تتغذى على العشب.

كما يمتنع متبعو هذا النظام عن تناول الأطعمة فائقة المعالجة، بهدف تقليل دهون البطن وخفض مستويات الالتهابات.

وفي عام 2024، كشف فانس أنه فقد نحو 13.6 كيلوغرام خلال العامين التاليين لفوزه بمقعده في مجلس الشيوخ عام 2022.