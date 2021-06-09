فاروق حسني يعلق على لوحات «مغارة على بابا»: ولا حاجة عجبتني

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

قال وزير الثقافة المصري الأسبق، الفنان فاروق حسني، أن اللوحات التي عثر عليها في شقة الزمالك المعروفة إعلاميا بـ«كنز شقة الزمالك»و ـ«مغارة على بابا»، أنها لوحات تمثل قيمة مالية وليست أثرية ولا تاريخية، وتحتاج إلى خبراء مثمنين لتقدير قيمتها المادية.

وقال حسني لـ«المصرى اليوم»: «اللوحات المعلن عنها في صور شقة الزمالك جميلة ولكنها لا يوجد لها أصل، فمثلا هناك فازة ذهبية، قيمتها الحقيقية في سعرها المادى، وهذا يؤكد أن هذه المقتنيات تم الحصول عليها بطريقة ما طالما أنها مخفاة»، متسائلا: «إذا كان لمالك الشقة أشياء جميلة يقوم بعرضها.. لماذا يقوم بإخفائها، إلا إذا كان هناك شيء ما لا يعلمه، وقيمة هذه المقتنيات في فلوسها».

وتعقيبا عن وصول سعر اللوحات والمقتنيات التي حصل عليها في شقة الزمالك إلى مليار جنيه أو ملايين الجنيهات، قال حسنى: «هذا الكلام غير مضبوط لأنه يحتاج إلى خبير متخصص، ولكن أنا بالنسبة لى.. ولا حاجة عجبتني.. وأنا لو واحد هاوي جمع مقتنيات مش هقتنى هذه اللوحات.. ولكن أعلم أن هناك -أغنياء جدد- يحبون اقتناء هذه المقتنيات».

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