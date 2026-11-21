تحولت قاعات مركز دبي التجاري العالمي إلى مساحة مفتوحة تلتقي فيها الثقافات والمدارس الفنية والتجارب الإبداعية من مختلف أنحاء العالم مع انطلاق الدورة الثانية عشرة من معرض «فنون العالم دبي»، الذي يجمع أكثر من 10 آلاف عمل فني، بمشاركة ما يزيد على 300 عارض من أكثر من 65 دولة، في مشهد يعكس تنوع التعبيرات الفنية المعاصرة، ويمنح الفنانين المستقلين والناشئين مساحة للظهور والتواصل المباشر مع الجمهور والمقتنين.

فعاليات المعرض الذي افتتحته مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، هالة بدري، تقام تحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، مقدماً على مدار أربعة أيام تجارب تتجاوز حدود مشاهدة الأعمال الفنية إلى اكتشاف حكاياتها والتعرف إلى مبدعيها، وخوض تجارب تفاعلية تتيح للزوار الاقتراب من الفن بمختلف أشكاله ومدارسه.

يضم المعرض أكثر من 200 فنان مستقل إلى جانب مجموعات وتجمعات فنية، تتوزع مشاركاتها على مجالات الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المختلطة والفن الرقمي والأعمال التركيبية. ويقدم بذلك مساحة تجمع بين أسماء فنية وتجارب راسخة ومواهب صاعدة، وتتيح للزوار، سواء كانوا من المقتنين ذوي الخبرة أو الراغبين في اقتناء عملهم الفني الأول، اكتشاف أعمال أصلية تتنوع موضوعاتها وأساليبها وأسعارها.

الذاكرة بعيون معاصرة

تحضر الثقافة الإماراتية في دورة هذا العام بوصفها مصدراً للإلهام ومادة فنية قابلة لإعادة الاكتشاف والتأويل، إذ يستلهم فنانون محليون مفردات التراث والذاكرة الوطنية، ويعيدون تقديمها بلغة بصرية معاصرة، تجمع بين الاحتفاء بالماضي والانفتاح على أشكال التعبير الفني الجديدة.

وفي جناح «ديار بيد آرت هاوس»، تابع الزوار الفنان الإماراتي زايد الحوسني وهو ينفذ لوحة بالخط العربي أمام الجمهور، في تجربة تضع عملية الإبداع نفسها في قلب المشهد، وتتيح للمتلقي مشاهدة تشكل العمل الفني لحظة بلحظة، كما تشارك الفنانتان الإماراتيتان منى القبيسي ومريم عيد المزروعي ضمن مجموعة من المواهب المحلية الحاضرة في المعرض.

وتتخذ الذاكرة الإماراتية بعداً أكثر عمقاً في تجربة الفنانة الإماراتية الدكتورة منى بلفقيه، مؤسسة «إم بي غاليري» في أبوظبي، التي تجعل من الحفاظ على التراث وتوثيق ملامح المجتمع المحلي محوراً أساسياً في ممارستها الفنية، وتضم مشاركتها أبواباً قديمة تحمل رسوماً لوجوه رجال ونساء من كبار السن من أبناء الإمارات في استحضار بصري لملامح جيل ارتبطت حياته بتحولات المجتمع وتاريخه.

كما تقدم عملاً فنياً بأسلوب الكولاج جمعته من قصاصات صحف تعود إلى ستينات وسبعينات القرن الماضي، توثق مرحلة قيام الاتحاد، لتتحول المواد الصحافية التي حملت أخبار تلك المرحلة إلى عناصر في عمل فني يستعيد ذاكرة التأسيس، ويمنح الزوار فرصة قراءة جانب من تاريخ الدولة من خلال الصورة والمادة والأثر.

ومن الذاكرة المحلية إلى إعادة توظيف المواد اليومية، تبرز منحوتة جمل بالحجم الطبيعي للفنانة اللاتفية ديانا ياودزيمه، المشاركة مع «ذا ديزاين غاليري» من رأس الخيمة. وتكتسب المنحوتة خصوصيتها من كونها مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها، تشمل الزجاجات الفارغة والورق، كما أنها مقاومة للماء، ورافقت الفنانة في عدد من الفعاليات في مختلف أنحاء الدولة. ويقدم العمل معالجة غير تقليدية لرمز يرتبط بالبيئة والتراث الإماراتيين، محولاً مواد استهلاكية مستعملة إلى تكوين فني لافت.

ثقافات وأجيال

وعلى امتداد أجنحة المعرض، تتجاور تجارب فنية تنتمي إلى ثقافات وأجيال مختلفة، لتقدم صورة متعددة الوجوه عن الفن المعاصر، وتكشف كيف يمكن للفنانين الانتقال بين وسائط التعبير، واستلهام موضوعاتهم من الموسيقى والطبيعة والثقافة الشعبية والرموز البصرية.

ومن المشاركات اللافتة هذا العام الظهور الأول لبابا سيغال في المعرض، وهو اسم معروف في عالم الموسيقى الهندية وبوليوود، عُرف بشخصيته الحيوية وحضوره اللافت، قبل أن ينقل هذه الروح إلى الفنون البصرية عبر أعمال جريئة وغنية بالألوان، تمزج بين ثقافة البوب والفكاهة والتعبير عن الذات. واختار سيغال «فنون العالم دبي» ليكون منصة ظهوره الأول في هذا المجال، مستفيداً من التنوع الثقافي الذي تتميز به المدينة، والذي يجد صداه في أعماله التي تتسم بالحيوية وتحتفي بالاختلاف والتجريب.

وفي مشاركتها الأولى أيضاً، تجمع «شراينر آرت غاليري» فنانين من روسيا وكازاخستان، من خلال مجموعة تتنوع بين اللوحات الزيتية التجريدية الملونة، والرسومات المستوحاة من النمور، ومنحوتات البورسلين للفنانة أسيل سارغاسكاييفا، التي تستكشف في أعمالها التباين بين الطاقة الذكورية والأنثوية، عبر معالجة فنية تمنح المادة والشكل أبعاداً تعبيرية تتجاوز حضورهما التقليدي.

أما الفنانة الكرواتية روسا ترايكوفا، فتقدم أعمالها في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، مستلهمة تكويناتها التجريدية المنفذة بالأكريليك من عالم الحشرات، وما ينطوي عليه من جمال خفي وقدرات على التحول. وتتميز لوحاتها بألوانها النابضة وتفاصيلها المتداخلة، فيما ترى الفنانة صلة بين تكويناتها البصرية والخصائص التعبيرية للخط العربي، في تقاطع فني يجمع بين التجريد وإيقاع الحروف والخطوط.

وفي المقابل، تسجل سيدة الأعمال والطيارة المقيمة في دبي فرزين ألانا مشاركتها الخامسة في المعرض، مقدمة مجموعة من اللوحات الزيتية كبيرة الحجم لزهور الأوركيد، إلى جانب أعمال للطبيعة الصامتة تحتفي بالزهور وألوانها وتفاصيلها. وأنجزت ألانا أعمالها في مرسمها بنخلة جميرا، فيما يذهب ريع مبيعاتها بالكامل إلى الأعمال الخيرية، لتضيف مشاركتها بعداً إنسانياً إلى التجربة الفنية.

تكشف هذه المشاركات، على اختلاف خلفيات الفنانين وموضوعاتهم وتقنياتهم، عن طبيعة المعرض بوصفه ملتقى للتجارب الفنية العابرة للحدود، لا يقتصر دوره على عرض الأعمال، بل يتيح للزوار لقاء الفنانين والتعرف إلى مصادر إلهامهم، واكتشاف مسارات إبداعية قد لا تتاح لهم فرصة الاطلاع عليها في سياقات أخرى.

مساحة للاكتشاف

لا تتوقف تجربة «فنون العالم دبي» عند الأعمال المعروضة، إذ يوسع المعرض برنامجه ليشمل أنشطة تفاعلية تضع الجمهور في قلب العملية الإبداعية، وتمنحه فرصة مشاهدة الفن وهو يتشكل، أو المشاركة في إنتاج تجارب خاصة به. ويتضمن البرنامج أكثر من 40 عرضاً فنياً حياً، و23 عملاً تركيبياً وتجربة تفاعلية، إلى جانب أكثر من 20 ورشة عمل تطبيقية ضمن مساحة «دبليو إيه دي ستوديو».

مهتمون جدد

يولي المعرض اهتماماً خاصاً بتوسيع قاعدة مقتني الفن من خلال إتاحة أعمال أصلية تتراوح أسعارها بين نحو 100 و20 ألف دولار أميركي، بما يفتح المجال أمام المهتمين الجدد لدخول عالم اقتناء الأعمال الفنية، إلى جانب المقتنين أصحاب الخبرة.

يوم للعائلات

يخصص المعرض يوم الأحد 22 نوفمبر للعائلات من خلال برنامج يتضمن أنشطة إبداعية للأطفال، إلى جانب معرض لأعمال طلاب المدارس المشاركة من دولة الإمارات، في مبادرة تعزز حضور الفنون في البيئة التعليمية، وتشجع الأجيال الجديدة على اكتشاف قدراتها الإبداعية والتعبير عنها.

. 300 عارض يجتمعون في المعرض.

. 200 فنان مستقل مشارك في الحدث.