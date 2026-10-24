بطاقة بوكيمون نادرة تخطف الأنظار في الشارقة.. للبيع بـ1.6 مليون درهم

تستقطب بطاقة تحمل صورة شخصية «لوغيا» من عالم «بوكيمون» اهتمام المقتنين في منطقة ألعاب بطاقات التداول بـ«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026، حيث عُرضت للبيع بسعر يتجاوز 1.6 مليون درهم، لتكون واحدة من المقتنيات النادرة التي يتطلع هواة جمع بطاقات التداول إلى امتلاكها.

ويعود تاريخ بطاقة «كريستال لوغيا» إلى عام 2003، وتستمد قيمتها المرتفعة من ندرتها وحالتها الاستثنائية، إذ أوضح مالكها أن نحو 40 نسخة فقط منها حول العالم حصلت على تصنيف «PSA 10»، وهو أعلى تقييم يمنح لحالة حفظ بطاقات التداول.

وأشار إلى أن ندرة النسخ الحاصلة على هذا التصنيف ليست العامل الوحيد وراء الاهتمام بالبطاقة، إذ تسهم شعبية شخصية «لوغيا» وتاريخ إصدار البطاقة في جعلها من المقتنيات المرغوبة لدى عشاق «بوكيمون»، الذين يبحثون عن الإصدارات النادرة والمحفوظة بحالة ممتازة.

وتقدم البطاقة المعروضة في المؤتمر - الذي تتواصل فعالياته في «الجادة» بالشارقة حتى الغد - مثالاً لافتاً على القيمة التي قد تصل إليها مقتنيات ارتبطت في الأصل بألعاب وشخصيات الرسوم المتحركة، إذ يجتمع في تحديد قيمتها تاريخ الإصدار، وندرة النسخ، وحالة الحفظ، وشعبية الشخصية لدى جمهور الهواة.