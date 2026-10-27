دبي للثقافة تتسلم 32 إصداراً تايلاندياً لإثراء مكتبات دبي العامة

تسلمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" 32 إصداراً ثقافياً ومعرفياً من القنصلية العامة الملكية التايلاندية في دبي، بالتعاون مع مؤسسة تايلاند، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند، وإثراء مقتنيات مكتبات دبي العامة بمصادر معرفية متنوعة.

وجرت مراسم إهداء الكتب في مكتبة أم سقيم العامة، بحضور تشاكريينوراتيب سيفيكول، القنصل العام لمملكة تايلاند في دبي، وممثلين عن القنصلية ومؤسسة تايلاند، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وتضم المجموعة إصدارات باللغة الإنجليزية تتناول الثقافة والتراث والتاريخ والفنون والسياحة والمطبخ والأدب التايلاندي، بما يتيح لرواد المكتبات التعرف إلى الموروث الحضاري لمملكة تايلاند، وتعزيز الحوار والتواصل بين الثقافات.

وتعد هذه الخطوة أول مبادرة مشتركة بين الجانبين في مجال إهداء الكتب، على أن تتاح الإصدارات لرواد مكتبة أم سقيم العامة عقب استكمال إجراءات تصنيفها وفهرستها، وفق سياسة تنمية المقتنيات المعرفية المعتمدة في مكتبات دبي العامة.

وأكد عبدالرحمن كلبت، مدير إدارة المكتبات العامة بالإنابة في "دبي للثقافة"، أن المبادرة تعكس حرص الهيئة على توطيد العلاقات الثقافية بين الإمارات وتايلاند، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية دبي الثقافية "DC33".

وقال إن الإصدارات الجديدة تمثل إضافة نوعية إلى مقتنيات المكتبات العامة، وتسهم في تعريف الجمهور بتاريخ تايلاند وهويتها الثقافية وفنونها، مشيراً إلى أهمية المكتبات بوصفها منصات للتعلم والإبداع والتواصل الحضاري، ودورها في جعل الثقافة في متناول جميع فئات المجتمع.