«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم للزمالة في مقتنياتها

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم للزمالة البحثية في مقتنياتها، وهي برنامج يمتد لعامين، ويهدف إلى دعم الأبحاث المتعمقة في مقتنيات المؤسسة وأرشيفها، وإتاحة المجال أمام الباحثين والممارسين من مختلف التخصصات.

وتستقبل الزمالة طلبات الباحثين والقيّمين والفنانين، والكتّاب والعاملين في الأرشيف، والمتخصصين في حفظ الأعمال الفنية وترميمها، إلى جانب الممارسين متعددي التخصصات، ممن تتناول اهتماماتهم البحثية الفن الحديث والمعاصر وتاريخ الخليج والمنطقة، وذلك حتى 30 الجاري، وتتمحور الدورة الأولى من الزمالة حول مرسم الفنان الراحل حسن شريف وأرشيفه.