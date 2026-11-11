من فريق عيد الاتحاد الـ 55 إلى الجميع: «احتفالنا نصنعه معاً»

تحت شعار «انتماء وولاء»، أطلق فريق عيد الاتحاد الـ55 مبادرة «احتفالنا نصنعه معاً»، داعياً كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى المشاركة في الاحتفالات الوطنية هذا العام، من خلال مشاركة حكاياتهم وذكرياتهم وتقاليدهم، وتنطلق المبادرة من معاني الانتماء التي تتشكل في الأسرة، وتنمو في علاقاتنا مع من حولنا، لتمتد إلى الوطن الذي يجمعنا، وتلتقي هذه الحكايات في احتفال واحد نصنعه معاً.

وترتكز المبادرة على تجربة رقمية تفاعلية تتيح للجميع تصميم منازل افتراضية تستلهم ملامحها من العمارة الإماراتية الأصيلة، وإضفاء لمستهم الخاصة عليها، من خلال إضافة رسائل صوتية ورسومات ولوحات فنية ومقتنيات خاصة.

كما تتيح التجربة للأسر والأصدقاء المشاركة معاً في التصميم، لتعكس اختياراتُهم وتفاصيلها ارتباطهم بدولة الإمارات وما تعنيه لهم، واستلهمت هذه التجربة الرقمية فكرتها من ورش عيد الاتحاد التي أُقيمت في مختلف إمارات الدولة، وما شهدته من مشاركة للتجارب الشخصية والذكريات العزيزة والموروث الثقافي.

وقال مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ55، عيسى السبوسي: «لكل منا حكاية مع الإمارات، حكاية تحمل ذكريات وتجارب وتقاليد توارثناها عبر الأجيال، ورغم تنوع هذه الحكايات، تبقى هناك قيم مشتركة تجمعنا وتعزز ارتباطنا بالوطن، وهذا ما يحمله شعار(انتماء وولاء) لعيد الاتحاد الـ55 من معانٍ، فالانتماء الذي نغرسه في أسرنا يمتد ليصبح ولاء ومسؤولية مشتركة تجاه وطننا، ومن خلال مبادرة (احتفالنا نصنعه معاً)، ندعو الجميع للتعبير عن هذا الارتباط والمشاركة في صنع احتفالنا هذا العام ليعكس حكايات أهله، وفرحتهم بالاتحاد» عبر الرابط: https://build.eidaletihad.ae/en.