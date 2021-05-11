أغنية «كل يوم» من مسلسل «ملوك الجدعنة» الأكثر استماعاً

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعرب المطرب المصري أحمد سعد عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على أغنية «كل يوم»، مشيراً إلى أن نجاح الأغنية فاق توقعاته.

وتصدرت أغنية «كل يوم» من مسلسل «ملوك الجدعنة»، المعروض في موسم رمضان الحالي، قائمة الأكثر استماعاً في رمضان على تطبيق خدمة البث الصوتي العالمية «ديزر».

وقال أحمد سعد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن «رمضان موسم للدراما استثنائي وسعيد بتواجدي فيه من خلال تترات المسلسلات أو الأغاني الداخلية»، معرباً عن سعادته بردود الفعل على أغنية «كل يوم» في مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي لم يكن يتوقعه أن يكون بهذا الحجم.

وأضاف أنه يحرص دائماً على متابعة آراء الجمهور على أعماله الفنية؛ إذ إنها تؤثر بالطبع على اختياراته في المستقبل.

وقالت «ديزر»، في بيان صحافي، اليوم، إنه مع قرب انتهاء شهر رمضان احتل عدد من الأغاني الخاصة برمضان على تطبيقها صدارة قوائم الأكثر استماعاً، إذ حلت أغنية «كل يوم» للمطرب أحمد سعد، قائمة الأكثر استماعاً على التطبيق.

وبحسب البيان، حلت الأغاني «مابنقدرش» للمطربة السورية أصالة، وهي تتر مسلسل «قصر النيل»، وأغنية «أوقات» تتر مسلسل «للموت» للمطرب السوري ناصيف زيتون، وأغنية «بيختلف الحديث» تتر مسلسل «2020» للمغني اللبناني زياد برجي في صدارة قائمة «التريند».

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