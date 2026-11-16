أحمد سعد يبعث برسالة من دبي للجمهور: «خيركم عليّ»

أكد النجم المصري أحمد سعد ارتباطه الوثيق بدولة الإمارات، وحرصه الدائم على الوجود المستمر فيها، مضيفاً: «أعتبر نفسي عاشقاً من الدرجة الأولى للإمارات، فلدي منزل هنا، وأشعر كلما حللت هنا أنني بين أهلي وناسي، فيما يحدوني شعور عميق اليوم بالفخر بوجود بلد عربي يضم شعباً مثل شعب الإمارات والمقيمين فيها، في ظل بيئة تحترم القانون، وحكومة ناجحة وملهمة».

جاء ذلك خلال لقاء صحافي عقده صاحب «إيه اليوم الحلو ده» على هامش الحفل الفني الذي أعاده للوقوف على المسرح الرئيس بالقرية العالمية، باعثاً برسالة من دبي تفيض بالامتنان لجمهوره الذي غمره بالحب، وجعله إنساناً متصالحاً مع نفسه، على حد تعبيره.

وقال: «هذه ليست المرة الأولى التي أوجد فيها هنا، لكن هذا اليوم الذي يجمعني مع جمهور القرية العالمية يشبه

العيد بالنسبة لي، لأنني أفتتح الفعاليات الغنائية لهذا الموسم، وهذا أمر مميز جداً، يجعلني متحمساً أكثر من الجمهور».

وتوقف أحمد سعد عند أحدث أعماله التي قدمها للجمهور، وحملت عنوان «ألبوم الموسيقى العربية»، ويضم خمس أغنيات، تعاون فيها المطرب المصري مع نخبة من صنّاع الكلمات والألحان، إذ صاغ كلماتها الشعراء: أحمد حسن راؤول وخالد تاج الدين ومحمود عليم وأمير طعيمة، بينما وضع ألحانها مدين ووليد سعد وإسلام رفعت وأحمد زعيم، واصفاً هذه التجربة الفنية بالجديدة كلياً التي يدخل فيها تجربة الأغاني العربية الكلاسيكية والرصينة، وأوضح: «هذا الألبوم الغنائي من أكثر الأعمال الفنية التي أفخر بها، لأن هذه النوعية من الألحان التي تضمنها الألبوم الطربي الجديد، لم تعد تنتمي إلى النسق المتسارع الذي بتنا نعيشه اليوم في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وسعيد بحفاوة استقبال الجمهور لأغاني الألبوم، وحبه وتعلقه بها لدرجة أشعرتني بأن الفن العربي الأصيل مازال بخير، وأن جمهور هذه الأيام مازال يتذوق الكلمة الجميلة والمعبرة والموسيقى الطربية».

وتابع: «رغم أن العمل على ألبوم طربي مجهد بالنسبة لي، إلا أنني على استعداد لتجديد تجربة هذا الألبوم مستقبلاً وتقديم مجموعة من الأغاني الطربية لاحقاً، لأن ردة فعل الجمهور كانت إيجابية للغاية على هذا اللون الطربي تحديداً القريب إلى قلبي، وهذا ما يدفعني اليوم لاستعادة إحدى أغاني هذا الألبوم والقول (والله زمان) على التحف الفنية التي تبقى في الذاكرة».

وفي سياق مغاير تماماً لتجارب الطرب الأصيل التي دخلها الفنان، كشف أحمد سعد للمرة الأولى عن تفاصيل مشروعه الغنائي القادم المفاجأة: «أشارف اليوم على وضع اللمسات الأخيرة لألبوم (إلكترو) جديد، أسعى من خلاله لتقديم تجربة موسيقية مختلفة، تعتمد على الإيقاعات الإلكترونية، سيصدر خلال الأيام المقبلة بشكل وفيديوهات مميزة وجديدة، وأتوقع أن يسمعه الناس بشكل مختلف تماماً».

وفي ما يتعلق بتحضيرات الموسم الرمضاني المقبل، ومشاركته في مسلسل شقيقه الفنان عمرو سعد الجديد، قال أحمد سعد: «مازلت على تواصل مستمر ونقاشات مع المخرج محمد سامي، بخصوص تتر العمل الرمضاني الجديد الذي يحمل عنوان (تمكين)، بعد تجربة شارة مسلسل (سيد الناس) مع أخي عمرو سعد ومحمد سامي».

واختتم أحمد سعد حديثه بتوجيه رسالة للجمهور، قال فيها: «(خيركم عليّ)، وفضلكم وحبكم لي هو منحة من الله الذي زرع هذا الحب بيني وبينكم، لقد جعلتموني إنساناً متصالحاً مع نفسي، بعد أن نلت كل هذا الحب، فكان من واجبي أن أقدم مقابله كل التقدير لجمهوري الوفي».

عودة فضل شاكر

أبدى النجم أحمد سعد سعادته البالغة بعودة الفنان فضل شاكر إلى الساحة الغنائية العربية، مضيفاً: «فضل شاكر قامة فنية كبيرة لاشك، وعودته اليوم جعلتني أشعر بالفرح والحماسة، لأنه يستحق كل التحية والتقدير لما يقدمه من أعمال غنائية راقية».

يشار إلى أن الأمسية التي أحياها سعد في القرية العالمية أخيراً، حفلت بالطرب والموسيقى والمفاجآت، في أولى الحفلات الغنائية للموسم الـ31 للوجهة العائلية الأولى في المنطقة، وقدمها النجم المصري وسط حضور جماهيري واسع ومتنوع.

أحمد سعد:

• اليوم الذي يجمعني مع جمهور القرية العالمية، يشبه العيد بالنسبة لي.